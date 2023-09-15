علت مخالفت غرب با حجاب وحشت آنها از گسترش اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: یکی از ویژگی امام رضا علیه السلام این است که حضرت صریح‌ترین پیام‌های ولایی را به مردم منتقل کردند و مهم‌ترین موضوعی که روی آن کار کردند مسئله امامت و ولایت است.

وی با اشاره به اینکه آمریکای جانی و جنایتکار ماهیتی بحران ساز و بحران آفرین دارد گفت: اساساً دوام و بقا و منافع نامشروع آن در گرو بحران سازی و اختلاف افکنی و جنگ و خونریزی در گوشه گوشه دنیا است.‌

امام جمعه رباط کریم عنوان داشت: هدف آمریکا و غربی‌ها براندازی نظام اسلامی، سپس تجزیه کشور بر اساس تقسیمات قومی و مذهبی است.

خطیب نماز جمعه رباط کریم با تاکید بر اینکه همه باید مراقب باشند اختلافات را دامن نزنند و گسل‌های قومی و مذهبی را فعال نکنند افزود: باید حواسمان باشد که در زمین دشمن بازی نشود و آب به آسیاب دشمن نریزیم.

ترابی بیان داشت: علت مخالفت غرب با حجاب، ترس و وحشت آنها از گسترش روزافزون اسلام در میان شهروندان اروپایی است، در فرانسه که خود را مهد آزادی و دموکراسی می‌داند ابتدایی‌ترین حقوق زنان و دختران مسلمان این کشور نادیده گرفته می‌شود و از ادامه تحصیل باز می‌مانند.

وی در ادامه ضمن تسلیت به مسلمانان لیبی و مراکش که بر اثر سیل و زلزله آسیب فراوانی دیدند افزود: امید داریم با امداد رسانی و کمک‌های بشر دوستانه جهانیان مخصوصاً کشورهای اسلامی بر مشکلات فائق آمده و به زندگی عادی برگردند.