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۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

ترافیک ادامه‌دار در جاده چالوس/ ممنوعیت تردد در آزادراه - شمال

ترافیک ادامه‌دار در جاده چالوس/ ممنوعیت تردد در آزادراه - شمال

هم اکنون در محور چالوس مسیر ماسال تا انارک و محدوده‌های هزارچم و تونل کندوان نیز ترافیک سنگینی گزارش شده و تردد از محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تردد از محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد بود. محور چالوس مسیر ماسال تا انارک و محدوده‌های هزارچم و تونل کندوان و در محور هراز محدوده‌های سه راهی چلاو، بایجان و لاسم و آزادراه قزوین – رشت محدوده دشتگان ترافیک سنگین گزارش شده و محورهای فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال نیز تردد روان است.

محورهای چناران – مشهد، باغچه - مشهد و تربت جام - مشهد تردد روانی داریم.

تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین شامل کامیون و تریلر (به استثنا حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی و ناوگان ترانزیتی) در محور سمنان - تهران از ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۵ شهریورماه الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ از محور فوق ممنوع می‌باشد.

محور قدیم مشهد - ملک آباد و بالعکس تا مورخ ۲۵ شهریورماه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه مشهد – باغچه انجام می‌گردد.

محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوه دشت انجام می‌گردد.

برخی از محورهای استان‌های گلستان و مازندران دارای بارش باران است و محور فیروزکوه دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

کد مطلب 5886840
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • عباس IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      6 3
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      متاسفانه شاهد هستیم مردم از مشکلات و گرانی ها حرف می زنند ولی با کوچک ترین تعطیلی عزم سفر می کنند به شمال ایران جای که سر سبز است درختان بسیار دارد یعنی همان چیزهای که در مناطق زندگی خودشان هیچ ارزشی برای درختان قائل نیستن و برای لذت بردن از طبیعت حاضر هستند چندین ساعت در ترافیک و شلوغی بمانند
      • IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
        0 0
        درود بر شرفت. ات حرف حق زدی همه می نالند اما نمی دونم پول سفر از کجا میارن یا این همه خودرو ملک خانه سفرهای خارجی از کجا میارن .دروغ شده نقل و نبات
    • ن IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      1 3
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      دیگه پاییز شد.اما سال بعد شمال را متحمل مالیات کنید که کسی هوس شمال نکنه

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