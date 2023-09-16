به گزارش خبرنگار مهر، تردد از محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد بود. محور چالوس مسیر ماسال تا انارک و محدوده‌های هزارچم و تونل کندوان و در محور هراز محدوده‌های سه راهی چلاو، بایجان و لاسم و آزادراه قزوین – رشت محدوده دشتگان ترافیک سنگین گزارش شده و محورهای فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال نیز تردد روان است.

محورهای چناران – مشهد، باغچه - مشهد و تربت جام - مشهد تردد روانی داریم.

تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین شامل کامیون و تریلر (به استثنا حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی و ناوگان ترانزیتی) در محور سمنان - تهران از ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۵ شهریورماه الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ از محور فوق ممنوع می‌باشد.

محور قدیم مشهد - ملک آباد و بالعکس تا مورخ ۲۵ شهریورماه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه مشهد – باغچه انجام می‌گردد.

محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوه دشت انجام می‌گردد.

برخی از محورهای استان‌های گلستان و مازندران دارای بارش باران است و محور فیروزکوه دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.