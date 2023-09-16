به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا رمضانی ظهر شنبه در مراسم شهادت امام رضا (ع) در بقعه خواهر امام هشتم فاطمه اخری (س) رشت ضمن تسلیت شهادت امام هشتم (ع) اظهار کرد: شناخت امام بسیار مهم بوده تا جائیکه اگر این مهم در زندگی ما نباشد نشان می‌دهد مسیر را درست نشناخته‌ایم و این شناخت بسیار مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه ما ارتباطمان با امام حاضر بسیار کم بوده و این امر نشان دهنده این است که مسئولیتی هم در این خصوص احساس نمی‌کنیم، ادامه داد: برخی افراد نگاه‌های افراطی نسبت به اهل بیت (ع) دارند.

نماینده گیلان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: سیره اهل بیت (ع) سرشار از الگوهای انسان سازی است که پیروی از آن، جامعه اسلامی را به تعالی و کمال رسانده و راهنمایی می‌کند.

آیت الله رمضانی ادامه داد: اهل بیت (ع) از نظر ما شخصیت‌هایی هستند که نزد خداوند عزیز بوده، جایگاه کرامت و عصمت دارند و به واسطه فیض الهی بوده و بر اساس این این عبودیت صاحب ولایت، امامت می‌شوند و جزو انسان‌های متبرک می‌شوند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) بر خواندن زیارت جامعه کبیره تاکید کرد و افزود: باید زانوی ادب در برابر این زیارت خم کرده و با یک نگاه ذهن منفی نمی‌تواند این زیارت جامعه کبیره را متوجه شود.

آیت الله رمضانی همچنین بر لزوم تقویت روحیه‌ی همدلی، همگرایی و هم افزایی در جامعه اسلامی تاکید کرد و گفت: این مهم در سایه‌ی خودسازی و تأمل در رفتار و ویژگی‌های شخصی حاصل می‌شود و از ثمرات مهم آن تبلور معنویت و تعالی در روحیه انسانی است.

وی بر لزوم تاسی همگانی از مکتب درس آموز و پندآمیز اهل بیت (ع) تاکید کرد و افزود: سیره‌ی اهل بیت (ع) سرشار از الگوهای انسان سازی است که پیروی از آن، جامعه اسلامی را به سوی تعالی و کمال راهنمایی می‌کند و از بسیاری از کج روی‌ها و ناهنجاری‌های متأثر از پدیده مذموم دنیازدگی و زیاده خواهی، پیشگیری می‌کند.

آیت الله رمضانی با بیان اینکه ائمه اطهار به عنوان هادی و هدایتگر آمده‌اند، بیان کرد: به طور مثال برخی افراد به حرم امام رضا (ع) برای شفا می‌روند اما شفا پیدا نمی‌کنند بعد نگاهشان به این امام همام عوض می‌شود باید بدانیم که امام رضا برای شفا دادن بیمار نیست امام جایگاهش خیلی بالاتر قرار دارد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه بر لزوم بازتعریف نوین از فلسفه امامت و ولایت در جامعه کنونی تاکید کرد و افزود: با نگاه نو به ارزش‌های اسلام اصیل است که می‌توان، تحولات اخلاقی و عقیدتی را در رفتارِ اِجتماع شاهد بود و به سوی یک زندگی انسانی، حرکت کرد.