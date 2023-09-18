جهش در تامین برق صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: وزارت نیرو از ابتدای دولت با توجه به ناترازی تولید و مصرف برنامه ریزی هایی صورت گرفت که با دو اقدام، افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف ناترازی را پوشش دهیم.

به گفته سخنگوی صنعت برق برای دومین سال پیاپی برق بخش‌های مختلف به ویژه خانگی و همچنین صنایع بدون محدودیت و بدون خاموشی تأمین شد.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته موفق به تأمین برق صنایع بزرگ شدیم. به طوری که تا این لحظه ۸.۱۵ درصد رشد صنایع بزرگ کشور از ابتدای سال رقم خورده و این عدد تقریباً دو برابر متوسط رشد سالیانه است.

رجبی مشهدی خاطر نشان کرد: بار پایه کشور ۴۲ هزار مگاوات است و افزایش دمای ۱.۵ تا ۲ درجه نسبت به سال قبل را شاهد بودیم که هر درجه ۱۸۰۰ مگاوات مصرف برق را افزایش داد.

سخنگوی صنعت برق کشور با بیان این‌که ۳۲ هزار مگاوات ناشی از افزایش مصرف کولرها را داریم (تعداد ۲۰ میلیون کولر آبی و ۱۰ میلیون کولرگازی در کشور وجود دارد.)، گفت: بار پایه کشور ۴۲ هزار مگاوات است و شهریور بسیار گرمی را پشت سر گذاشتیم و ۸.۳ درصد رشد مصرف نسبت به سال‌های قبل ثبت شد. از ابتدای خرداد نیز رشد ۳.۶ درصدی رشد مصرف را مواجه بودیم و این موضوع تقاضا را بیش از دوبرابر سال گذشته افزایش داد.

وی توضیح داد: از ابتدای دولت ۷۸۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه شده که عمده آن به نیروگاه‌های جدید مربوط می‌شود. ۱۵۰۳ مگاوات هم ناشی از ارتقا ظرفیت نیروگاه‌های موجود بوده است.

رجبی مشهدی اضافه کرد: نزدیک به ۹۸۶ هزار کیلومتر مدار طول شبکه‌های برق است و نگه داری و توسعه آن دشوار است. با برنامه ریزی های صورت گرفته مشکلات در زمینه مدار رفع شده و برق به خوبی در مدار مصرف شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در شبکه انتقال و توزیع اقدامات مؤثری انجام شده است تصریح کرد: ۹۸۶۰۰۰ کیلومتر طول شبکه است به طوریکه برنامه ریزی شده در استان‌هایی مثل البرز، تهران، قم، خوزستان و مازندران مشکل جدی در شبکه صورت نگیرد.

وی بیان داشت: اوج بار امسال ۷۳۴۶۳ مگاوات بوده و نسبت به پارسال ۴۰۰۵ مگاوات به تقاضا اضافه شد اما این میزان مشکلی در تأمین برق خانگی، اداری، عمومی و صنعتی ایجاد نکرد.

وی با بیان اینکه افزایش دما در تابستان امسال طی ۱۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، تصریح کرد: به دلیل افزایش دمای هوا در شهریور ماه شاهد ادامه افزایش مصرف برق در این ماه بودیم به طوریکه در برخی از روزها ۸ هزار مگاوات به مصرف اضافه شد اما خوشبختانه خاموشی گسترده اتفاق نیفتاد.

رجبی مشهدی با بیان اینکه اوج بار ۷۳۴۶۳ مگاوات بوده است، افزود: رشد مصرف نسبت به پارسال ۵.۷۷ درصد بوده یعنی تقریباً ۲ برابر شده است.

وی خاطر نشان کرد: تعداد روزهای اوج بار امسال ۳۵ روز بود به طوریکه حتی در شهریور ماه نیز ۲ روز گرم داشتیم در حالی که پارسال نسبت به ۱۴۰۰؛ این پیک ۱۷ روز بوده است.

وی با اشاره به طرح تشویق مشترکان خانگی اظهار داشت: امسال ۴۰ درصد مشترکان خانگی مشمول پاداش شدند و ۲,۲۰۰ میلیارد تومان پاداش دریافت کردند.

این مقام مسئول با اشاره به تأمین برق صنایع گفت: برای اولین‌بار در چهار ماه گرم سال میزان تأمین برق صنایع بیش از میزان تأمین برق خانگی بود و علی‌رغم ناترازی برق توانستیم با انجام اقداماتی برق بخش‌های مختلف را تأمین کنیم.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته بین وزارت نیرو و وزارت صمت گفت: مقرر شده ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع احداث شود که تاکنون دو واحد نیروگاهی احداث شده و دو واحد دیگر نیز احداث خواهد شد؛ طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طی دو سال آینده ۱۰ هزار مگاوات در مدار تولید قرار می‌گیرد که بیش از ۵۰۰۰ مگاوات آن تاکنون عملیات ساخت آن آغاز شده است.

رجبی مشهدی با اشاره به میزان خاموشی صورت گرفته در شبکه گفت: در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۷۹ دقیقه در سال به ازای هر مشترک خاموشی اتفاق افتاد که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد کمتر بود.

وی با بیان این‌که هنوز آماری از میزان خاموشی در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده دنبال این هستیم که برای سال آینده خاموشی‌ها را به صفر برسانیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به تابلوی سبز برق در بورس انرژی گفت: مصرف کنندگان صنعتی می‌بایست یک درصد از مصرف برق خود را از تجدید پذیرها تأمین کنند که این موضوع اکنون آغاز شده و بخش اداری نیز طبق قانون موظف است ۲۰ درصد از نیاز خود را توسط تجدید پذیرها تأمین کنند که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای سال آینده پنج درصد از نیاز بخش اداری از این طریق تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت نصب کنتورهای هوشمند تصریح کرد: تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده است که یک میلیون و ۲۰۰ هزار کنتور دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد.

رجبی مشهدی با اشاره به ناترازی در بخش برق اضافه کرد: وزارت نیرو ۷۸۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه کرده است و برنامه‌ریزی شده که ۷۰۰۰ مگاوات دیگر نیز به این میزان اضافه شود. هم اکنون به طور متوسط میزان ناترازی برق ۱۰ هزار مگاوات است که این عدد در ابتدای دولت ۱۴ هزار مگاوات بود.

رجبی مشهدی تصریح کرد: در حال حاضر به سه کشور صادرات برق داریم و برنامه اصلی وزارت نیرو ترانزیت برق است که پس از عادی شدن شرایط می‌توانیم به عراق، افغانستان و پاکستان صادرات برق داشت باشیم.