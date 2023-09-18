دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان دستور کار دیپلماسی ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در واکنش به تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از دولتهای قطر و عمان بخاطر نقش مهمشان در فرایندی که منتج به آزادی شهروندان ایرانی شد قدردانی میکنیم.
وی افزود: دفاع از حقوق همه ایرانیان در سراسر جهان، به ویژه آنها که آزادیشان به بهانه تلاش برای دور زدن تحریمهای غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا سلب شده است، یک دستور کار ثابت برای دیپلماسی ایرانی است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ما از آزادی ۵ تن از هموطنان که به بهانه دور زدن تحریمهای غیرقانونی آمریکا، در این کشور زندانی شده بودند، بسیار خرسندیم و بازگشت آنها به آغوش عزیزانشان را تبریک میگوئیم.
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