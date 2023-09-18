دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان دستور کار دیپلماسی ایرانی است

‏به‬ گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در واکنش به تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از دولت‌های قطر و عمان بخاطر نقش مهمشان در فرایندی که منتج به آزادی شهروندان ایرانی شد قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: دفاع از حقوق همه ایرانیان در سراسر جهان، به ویژه آنها که آزادی‌شان به بهانه تلاش برای دور زدن تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا سلب شده است، یک دستور کار ثابت برای دیپلماسی ایرانی است.‌

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ما از آزادی ۵ تن از هموطنان که به بهانه دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، در این کشور زندانی شده بودند، بسیار خرسندیم و بازگشت آنها به آغوش عزیزانشان را تبریک می‌گوئیم.