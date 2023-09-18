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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۵۱

باقری:

دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان دستور کار دیپلماسی ایرانی است

دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان دستور کار دیپلماسی ایرانی است

معاون سیاسی وزارت خارجه نوشت: دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان، به ویژه آنها که آزادی‌شان به بهانه دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا سلب شده است، دستور کار ثابت دیپلماسی ایرانی است.‌

‏به‬ گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در واکنش به تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از دولت‌های قطر و عمان بخاطر نقش مهمشان در فرایندی که منتج به آزادی شهروندان ایرانی شد قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: دفاع از حقوق همه ایرانیان در سراسر جهان، به ویژه آنها که آزادی‌شان به بهانه تلاش برای دور زدن تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا سلب شده است، یک دستور کار ثابت برای دیپلماسی ایرانی است.‌

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ما از آزادی ۵ تن از هموطنان که به بهانه دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، در این کشور زندانی شده بودند، بسیار خرسندیم و بازگشت آنها به آغوش عزیزانشان را تبریک می‌گوئیم.

کد مطلب 5888938

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