به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «آنالنا بائربوک» وزیر امور خارجه آلمان امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: (جمهوری) آذربایجان باید فورا بمباران منطقه قره باغ را متوقف کرده و به میز مذاکره بازگردد.

وزیر امور خارجه آلمان در این خصوص ادامه داد که اوضاع در قره باغ نگران کننده است و لذا برلین باید فورا بمباران منطقه قره باغ را متوقف کند.

رسانه‌ های ارمنستان ساعاتی پیش با انتشار تصاویری اعلام کردند که نیروهای جمهوری آذربایجان شهر «خان‌کندی»، مرکز منطقه قره‌ باغ را گلوله‌ باران کردند. وزارت دفاع ارمنستان نیز با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرد که نیروهای جمهوری آذربایجان با سلاح‌ های دقیق مواضع نظامی ما را بمباران کردند.

رسانه‌های محلی اعلام کردند باکو در پی آغاز این عملیات حریم هوایی خود را به روی ارمنستان بسته است.

خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده‌ شدن صداهای انفجار در مرکز قره‌ باغ خبر داد.