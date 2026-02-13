شهادت یک شهروند در حمله رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، در جریان این حملات، ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اقدام به شلیک گلوله‌های نوری در آسمان رأس الناقوره و هدف قرار دادن اطراف شهرهای مرکبا، اللبونة و مارون الراس با گلوله و شلیک مستقیم به اطراف شهرک علما الشعب کرد.

همچنین هواپیماهای اسرائیلی دو بمب بر روی دو دستگاه ماشین‌آلات سنگین در شهرک عیتا الشعب انداختند.

با وجود پایبندی ارتش، دولت و مقاومت لبنان به آتش بس، رژیم صهیونیستی همچنان آن را به صورت تقریبا روزانه نقض می کند و هیچ توجهی به درخواست های منطقه ای و بین المللی برای توقف این تجاوزگری ندارد.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان روز چهارشنبه هفتم آذر ماه 1403 امضاء شد.این اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی طی حدود یک سال و سه ماه، منجر به شهادت و مجروح شدن صدها شهروند لبنانی شده است.