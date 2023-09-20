بالاگرفتن قرآن توسط رئیس جمهور درمقابل جهانیان باعث افتخار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام درباره سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: در سخنرانی مهم شب گذشتە رئیس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، بالاگرفتن قرآن توسط ایشان درمقابل جهانیان باعث افتخار شد.

قرآن شرف و عزت ماست و آنچه پیروزی ما را تضمین خواهد کرد وفاداری به یکایک و مجموعە آیات الهی در این کتاب آسمانی است. قرآن ابدی است و به‌رغم جسارت‌های حقیرانە دشمنان خدا و بدخواهان مسلمانان، هیچ غباری بر ساحت بلند آن نخواهد نشست.

همچنین دفاع محکم آقای رئیسی از حقوق حقە ملت ایران و محکوم‌کردن تحریم‌های ظالمانە دولت آمریکا صدای اصیل و حقیقی ملت ایران را به گوش جهانیان رساند.

برای برادر عزیزم آقای رئیسی و هیئت همراه ایشان در این سفر آرزوی توفیق دارم.