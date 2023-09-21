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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

گفتگوی مهر؛

مجوز ماده ۲۳ طرح انتقال آب زیدر و سرانی در خراسان شمالی صادر شد

مجوز ماده ۲۳ طرح انتقال آب زیدر و سرانی در خراسان شمالی صادر شد

بجنورد- نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی گفت: مجوز ماده ۲۳ طرح انتقال آب به سه شهر خراسان شمالی توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شد.

سیدمحمد پاکمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجوز ماده ۲۳ طرح انتقال آب به شهرهای بجنورد، شیروان، اسفراین، فاروج توسط سازمان برنامه بودجه کشور صادر شد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به سهم پایین و حداقلی اعتبارات خراسان شمالی و پایین بودن شاخص‌های توسعه‌ای بین ۳۱ استان کشور لزوم قرارگیری طرح‌های استان در قالب ماده ۲۳ و تخصیص اعتبار ملی یک نیاز جدی است.

وی در ادامه افزود: کارگروه صدور مجوز ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور مجوز ماده ۲۳ انتقال آب زید و سرانی به شهرهای خراسان شمالی موافقت کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه بیان می‌کند سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آئین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

کد مطلب 5891107

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