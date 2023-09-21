مجوز ماده ۲۳ طرح انتقال آب زیدر و سرانی در خراسان شمالی صادر شد

سیدمحمد پاکمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجوز ماده ۲۳ طرح انتقال آب به شهرهای بجنورد، شیروان، اسفراین، فاروج توسط سازمان برنامه بودجه کشور صادر شد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به سهم پایین و حداقلی اعتبارات خراسان شمالی و پایین بودن شاخصهای توسعهای بین ۳۱ استان کشور لزوم قرارگیری طرحهای استان در قالب ماده ۲۳ و تخصیص اعتبار ملی یک نیاز جدی است.
وی در ادامه افزود: کارگروه صدور مجوز ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور مجوز ماده ۲۳ انتقال آب زید و سرانی به شهرهای خراسان شمالی موافقت کرد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه بیان میکند سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آئیننامهای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن میباشند.
نظر شما