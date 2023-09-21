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کد مطلب 5891234
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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

گل اول ایران به ویتنام در دقیقه چهارم

گل اول ایران به ویتنام در دقیقه چهارم

گل اول تیم فوتبال امید ایران به ویتنام توسط امیر ارسلان مطهری به ثمر رسید.

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