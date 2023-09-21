به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در مورد عملکرد تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی جهان صربستان گفت: نایب قهرمانی تیم آزاد را تبریک میگویم. برخی دوستان نقدها را مطرح کرده بودند که منصفانه بود. قهرمانان خوش اخلاق و فنی، هر نکتهای به نظرشان میرسد مطرح کنند و ما هم از آن استقبال میکنیم. من در نوع گفتن برخی نقدها مشکل دارم، برخی میگویند چون نماز خوانده یا تسبیح دارد این نتیجه را به دست آورده است در حالی که اگر این طور بود باید اول میشدیم.
به درستکار نقد دارم
وی افزود: خواهشا کسانی که در فدراسیون قبل کار کردند اظهار نظر بی ربط نکنند. تیم ملی کشتی آزاد دوم دنیا و با احتساب حضور روسها سوم دنیا شده و برخی میگویند ما باید جواب بدهیم. در حالی که همین دوستان با قیمت دلار پایین در سال ۲۰۱۹ تیم را در جایگاه نهم تحویل دادند! برخی دوستان صحبتهای بی ربط مطرح میکنند. اگر میخواهند عملکرد تیم ملی را بسنجند آن را با سال ۲۰۱۹ مقایسه کنند که تیم چه شرایطی داشت. من خودم هم معتقدم کشتی افت کرد و به درستکار نقد دارم.
چند کشتیگیر در حد خودشان کشتی نگرفتند
دبیر در پاسخ به این سوال که همه توقع داشتند با زیرساختها و امکاناتی که برای کشتیگیران در نظر گرفتند آنها بهتر نتیجه بگیرند، گفت: من بارها گفتم نسل خوب کشتی آزاد نوجوانانی هستند که قهرمانی دنیا را به دست آوردند و در آینده به تیم بزرگسالان اضافه میشوند. من خودم به عملکرد تیم ملی در مسابقات جهانی نقد دارم؛ به کادر فنی هم گفتم چرا یک قهرمان المپیک درست و حسابی نداشتیم. ضمن اینکه من حدس میزدم نتایج این طور پیش برود ولی چند کشتی گیر در حد خودشان کشتی نگرفتند.
باختهای ثانیه آخر ریشه تاریخی در کشتی ایران دارد
رئیس فدراسیون کشتی در پاسخ به این سوال که چرا کشتیگیران در سه ثانیه یا ۵ ثانیه آخر نتیجه را واگذار میکنند، گفت: متأسفانه برخی افراد حرفهای من را تقطیع میکنند چون با من مشکل دارند و به گونه دیگر مطرح میکنند. اینکه ما در سه ثانیه و ۵ ثانیه میبازیم اتفاق نیست و باید بدنساز و کادر فنی جوابگو آن باشند. اما این موضوع ریشه تاریخی دارد و بزرگترین ایراد کشتی در ۳۰- ۴۰ سال اخیر همین موضوع بوده است. ما چند روانشناس به تیم ملی آوردیم، ولی هر کسی برای این موضوع راهکار دارد بگوید. من روانشناس نیستم و این مشکل هنوز در کشتی ما وجود دارد و ریشه تاریخی هم دارد. متأسفانه این مشکل تنها در کشتی هم نیست بلکه در سایر رشتههای ورزشی مثل فوتبال و وزنهبرداری هم این معضل وجود دارد.
رحمان میتوانست هر دو کشتی باخته خود را ببرد
دبیر بااشاره به عملکرد رحمان عموزاد در مسابقات جهانی عنوان کرد: من معتقدم قطعاً رحمان میتوانست هر دو کشتی که باخته را ببرد؛ در این شکست یا خودش مقصر است یا کچ. من جواب منتقدان بی ربط را نمیدهم، اما به صحبتهای منتقدانی که حساب شده صحبت میکنند گوش خواهم داد. برخی افراد مشکلات سیاسی یا اعتقادی با من دارند که اصلاً اهمیت نمیدهم.
در ۵ وزن در بازیهای آسیایی شرکت میکنیم
وی در توضیح صحبتهایش مبنی بر اینکه قهرمان المپیک درست و حسابی نداشتیم، گفت: من میگویم ما کشتی گیر بزرگ نداشتیم اما امیرحسین زارع به مدال طلا رسید و من همیشه با او دعوا دارم چرا که معتقدم حقش چندین مدال طلاست. والیزاده در ۵۷ کیلوگرم، کشتیگیری که قهرمان المپیک بوده را شکست داد. ما بازیهای آسیایی را پیش رو داریم و قرار است در این مسابقات با ۵ وزن شرکت کنیم. فکر میکنم گلیج هم در این مسابقات روی تشک میرود اگر مفصلش آسیب ندیده باشد.
اگر میخواستم در کار کادرفنی دخالت کنم سرمربی میشدم!
دبیر تأکید کرد: من در کار فنی دخالت نمیکنم، در حالی که میتوانستم سرمربی باشم اما کارهای بزرگ دارم. مسائل فنی را باید کادرفنی حل کند. اگر قرار باشد من پاسخگوی مسائل فنی باشم باید سرمربی میشدم. از کادرفنی تشکر میکنم، تا بازیهای آسیایی هم کار را محکم ادامه میدهیم و بعد از آن تصمیم میگیرم. من با پدر خودم هم تعارف ندارم، به کادرفنی هم انتقاد کردم. به افرادی که بی ادبی میکنند و موضوعات اعتقادی و سیاسی را به جای مسائل فنی پیش میکشند کاری ندارم و اهمیت نمیدهم.
برخی یزدانی را با ۹ مدال جهانی تخریب میکنند
وی گفت: از مردم تشکر میکنم و به آنها قول میدهم کشتی آزاد در المپیک بهتر کشتی خواهد گرفت. از روز اول هم گفتم اصل کار ما در کشتی المپیک ۲۰۲۸ است. اگرچه سه تا چهار سال زمان خوبی است اما پاسخگوی ما نیست و به زمان بیشتری نیاز داریم. ما در المپیک ۲۰۲۴ محکم هستیم، همه چیز خوب است. به افرادی که دوست دارند در فضای رسانه القا کنند که ما بد هستیم کاری ندارم. قبول دارم در در چند وزن در مسابقات جهانی خوب کشتی نگرفتیم اما قطعاً در آینده بهتر خواهیم شد. یزدانی ۹ مدال جهانی کسب کرده و این اصلاً شوخی نیست، اما متأسفانه برخی به دنبال تخریب این کشتیگیر هستند.
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