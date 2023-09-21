به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر ایران که روز گذشته با پیروزی تراکتور مقابل هوادار در تهران و همچنین برد خانگی ملوان مقابل پیکان همراه بود عصر امروز پنجشنبه نیز با برگزاری دو دیدار پیگیری می‌شود.

مس رفسنجان و استقلال خوزستان در حالی میزبانی بازی‌های امروز هفته پنجم را بر عهده دارند که هدفی مشترک در تفکرات کادر فنی و بازیکنان آنها در تقابل با آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان وجود دارد.

شاگردان ساکت الهامی که بار دیگر باید در خانه مقابل چشم منتقدان رفسنجانی اش به مصاف آلومینیوم اراکی برود که نتایج درخشانی در هفته‌های ابتدایی گرفته است.

مس رفسنجان در حالی عطش کسب پیروزی را دارد که مجتبی حسینی در آلومینیوم اراک توانسته از چهار بازی ابتدایی خود یک شکست و سه پیروزی رقم بزند. آنها که نمی‌خواهند مسیر مطلوب موفقیت را ترک کنند باید مقابل عطش برد شاگردان الهامی مستحکم ظاهر شوند. مس رفسنجان به خوبی می‌داند اگر نتواند آلومینیوم را شکست دهد باعث راه رفتن ساکت الهامی روی لبه تیغ خواهد شد.

اتفاقی مشابه با آنچه احتمال دارد برای سیروس پورموسوی در استقلال خوزستان رقم بخورد. آنها چاره‌ای جز کسب پیروزی در دیدار با ذوب آهن ندارند تا شاید پس از یک تساوی و سه پیروزی بتوانند از منطقه خطر فاصله گرفته و به فکر بقا در بیست و سومین دوره لیگ برتر باشند.

برنامه بازی‌های امروز هفته پنجم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

* مس رفسنجان - آلومینیوم اراک؛ ساعت ۱۸:۱۵

* استقلال خوزستان - ذوب آهن؛ ساعت ۱۹