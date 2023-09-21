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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۴۴

مدیرکل بهزیستی البرز:

۴۴ هزار معلول در بهزیستی البرز پرونده دارند

۴۴ هزار معلول در بهزیستی البرز پرونده دارند

کرج- مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: ۴۴ هزار نفر دارای معلولیت در بهزیستی استان پرونده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهه محمدی فلاح بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان البرز ضمن تشکر از اعضا جلسه و شخص دکتر عبداللهی استاندار البرز برای پیگیری مجدانه بحث مناسب سازی، گزارش مبسوطی از عملکرد این دبیرخانه طی ماه‌های گذشته ارائه کرد.

وی افزود: پیشرفت و بالندگی در دنیای توسعه یافته امروز منوط به فراگیرسازی تمامی امکانات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی برای کلیه آحاد جامعه است و قطعاً ظرفیت معلولین که بزرگترین اقلیت اجتماع را تشکیل می‌دهند ظرفیت بسیار بزرگ و گسترده‌ای هست که در صورت بهره مند بودن و در دسترس بودن امکانات می‌توانند در توسعه کشور خیلی اثر گذار باشند.

محمدی فلاح با بیان اینکه ۴۴ هزار نفر دارای معلولیت در بهزیستی استان پرونده دارند، افزود: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۰ الی ۱۵ درصد هر جامعه‌ای را معلولین تشکیل می‌دهند که اگر به این آمار جمعیت سالمندان، جانبازان، خانم‌های باردار و کودکان خردسال را هم اضافه کنیم می‌بینیم که تعداد افراد زیادی نیازمند مناسب سازی اماکن و معابر عمومی هستند.

وی گفت: مناسب سازی از حقوق اولیه و بدیهی کلیه آحاد جامعه می‌باشد به شکلی که امکان تردد و دسترسی به اماکن عمومی برای همه افراد فراهم گردد.

محمدی فلاح با اشاره به مبحث فرزند آوری و جوانی جمعیت افزود: بحث جوانی جمعیت که یکی از سیاست‌های کلان کشور در حال حاضر می‌باشد و از دستورات ابلاغ شده مقام معظم رهبری است اما ملاحظه بفرمائید خانمی که قرار است چندین فرزند داشته باشد و با کالسکه در شهر تردد کند واقعاً محیط شهری را برای وی فراهم کرده‌ایم؟ متأسفانه در این خصوص هم ما آن ملاحظه لازم را نداشتیم.

وی افزود: شاید در سنوات گذشته قوانین و مقررات خیلی جدی نداشتیم اما در حال حاضر که قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت را داریم و در بند دوم این قانون نیز صراحتاً تکلیف و وظایف کلیه دستگاه‌های متولّی امر را مشخص کرده است واقعاً هیچ‌گونه عذری پذیرفته نیست و لازم است به شکلی برنامه ریزی شود تا این عزیزان بتوانند به مانند سایر افراد جامعه زندگی عادی خودشان را داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی البرز در پایان گفت: اما با این حال و وجود مشکلات، دلگرم به عزم جدی جناب آقای دکتر عبداللهی استاندار محترم البرز در برطرف کردن مشکلات افراد دارای معلولیت و جانبازان و افراد کم توان هستیم و انشاالله با تشکیل مستمر این جلسات بسیار بسیار به آینده امیدوار هستیم و این نگاه ویژه به ما هم انگیزه می‌دهد که به عنوان خادمین مردم مطالبات آنها را پیگیری نمائیم.

کد مطلب 5891341

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