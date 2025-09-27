نقش کودکان در توسعه گردشگری پایدار

خبرگزاری مهر، گروه استانها-محمود حیدریه*؛ کودکان گروه مهمی در صنعت گردشگری هستند، امروزه در اکثر کشورها، گردشگری به یکی از عناصر ضروری برای خانوادههای دارای فرزند خردسال تبدیل شده است و والدین پول و انرژی بیشتری را صرف سفر با فرزندان خود میکنند.
کودکان تأثیر قابل توجهی در تصمیمگیریهای گردشگری در خانواده دارند، ترکلسن (۱) نشان داد که نقش مادران و فرزندان در برنامهریزی تعطیلات برابر است، در واقع، رضایت کودکان بر رضایت و قصد رفتاری والدین تأثیر میگذارد، به طور خاص، کودکان تأثیر بیشتری بر تصمیمگیریهای گردشگری دارند.
صنعت گردشگری کودکان در کره در سال ۲۰۱۸، ۴۰ تریلیون دلار بود که از ۲۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۲ پیشی گرفت و کلمات جدیدی مانند VIB کودک بسیار مهم و Yucance (یوکانس) نوزاد + هتل + تعطیلات) بوجود آمدند.
در واقع در بخش گردشگری، برنامههای تخصصی مختلفی برای این مشتریان VIB ارائه میشود به عنوان مثال، تفریحگاه جهانی کلاب مد فعالیتها و امکانات متنوعی را ارائه میدهد که برای کودکان در گروههای سنی مختلف، از ۴ ماه تا ۱۷ سال، سازگار است.
حتی در کره، هتل و تفریحگاه میداس برای تعطیلات با کودکان طراحی شده است و مطابق با این روند، باشگاههای کودکان را اداره میکند.
بنابراین، در صنعت گردشگری، ایجاد استراتژیهای بازاریابی برای کودکان به منظور جذب مشتریان جدید ضروری است و ارائه محصولات گردشگری که ترجیحات کودکان را برآورده کند، مهم است.
از آنجایی که گردشگری به طور فزایندهای به عنوان یک ضرورت، نه یک کالای لوکس، تلقی میشود، گردشگری قابل دسترس هم به عنوان یک حق اساسی و هم به عنوان یک فرصت تجاری جدید در نظر گرفته میشود.
گردشگری قابل دسترس برای همه به معنای «تلاش مداوم برای اطمینان از دسترسی به مقاصد، محصولات و خدمات گردشگری برای همه افراد، صرف نظر از محدودیتهای جسمی، معلولیتها یا سن آنها» است.
همچنین میتوان آن را به عنوان مجموعهای از «امکانات و خدمات (از جمله محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات، ارتباطات) که افراد دارای نیازهای ویژه دسترسی، چه دائمی و چه موقت، را قادر میسازد تا از تعطیلات و اوقات فراغت بدون هیچ مانع یا مشکل خاصی لذت ببرند» دانست، از این منظر، در نظر گرفتن سطح دسترسی برای کودکان هنگام طراحی امکانات و خدمات مقاصد گردشگری اهمیت پیدا کرده است.
برای ایجاد مقاصد گردشگری مناسب برای کودکان، درک ویژگیهای کودکان به عنوان گردشگر ضروری است.
ابتدا، کودکان باید نیازهای اولیه خود را برای غذا، چرت زدن / خواب، ایمنی و امکانات بهداشتی برآورده کنند. خانوادههایی که فرزندان خردسال دارند، در صورت فراهم شدن امکانات رفاهی و غذا برای فرزندانشان، نظرات مثبتی در مورد جاذبههای گردشگری ارائه خواهند داد.
نیستورانو و دراگولا (۲) دریافتند که امکانات تخصصی برای کودکان مانند تخت برای کودکان یا مناطق استراحت برای تأمین آسایش مورد نیاز است و کارکنان دلسوز و شرایط بهداشتی میتوانند ایمنی را بهبود بخشند.
علاوه بر این، خو-لاتیمور و یانگ (۳) تأکید کردند که هنگام طراحی امکانات و خدمات برای کودکان خردسال باید رویکردی جامع با در نظر گرفتن دسترسی، امکان تعامل با سایر کودکان، ایمنی، بهداشت، اندازه اتاق و اندازه کارکنان برای برنامههای مناسب برای کودکان اتخاذ شود.
ثانیاً، کودکان خردسال معمولاً از فعالیتهای پویا راضی هستند. نیکرسون و جوروفسکی (۴) نشان دادند که کودکان خردسال فعالیتهای پویا مانند کاوش برای یافتن چیزی بیشتر از فعالیتهای ایستا مانند دیدن یک نمایشگاه ترجیح میدهند.
کودکان به فعالیتهای جذاب از جمله تجربیات مختلف زیستمحیطی مانند چیدن میوه، بازی با حیوانات و ماهیگیری نیاز دارند.
علاوه بر این، کودکان فرصتهای بازی نمایشی مانند اسبسواری و ابرقهرمانان و فرصتهای بازی عملکردی مانند تاب خوردن و تاب خوردن را ترجیح میدهند.
کاسک و(۵) دریافت که کودکان از سوار شدن بر اسباببازیهای چرخدار در مسیرهای سخت و منحنی لذت میبرند و هیوز (۶) دریافت که بیشتر بازیهای مورد دلخواه کودکان، بر ایستادن، راه رفتن، دویدن و سوار شدن متمرکز است.
در مجموع، کودکان به امکاناتی نیاز دارند که راحت و ایمن باشند و فعالیتهای پویایی که سرگرمکننده و مفرح باشند.
تخصصیسازی امکانات و خدمات برای کودکان خردسال در مقاصد گردشگری
با توجه به ویژگیهای کودکان همانطور که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، امکانات و خدمات در مقاصد گردشگری نیز باید برای کودکان طراحی شود.
برای خانوادههایی که فرزند خردسال دارند، جاذبههای گردشگری باید امکانات و خدمات سفارشی برای کودکان فراهم کنند تا مشکلات را به حداقل برسانند و رضایت آنها را در طول سفر به حداکثر برسانند.
هنگامی که راحتی و ایمنی تضمین شده باشد، خانوادههایی که فرزند خردسال دارند مایل به بازدید از مقاصد گردشگری هستند.
والدین محیطی امن و تمیز را مهمترین عامل برای انتخاب مقصد در کنار فرزندان خردسال میدانند، به ویژه آسیاییها، سرویس بهداشتی تمیز را مهمتر از اسپانیایی یا آمریکاییهای آفریقاییتبار میدانند.
علاوه بر این، وضعیت همهگیری جهانی به دلیل کووید -۱۹، پاکیزگی را به عنوان مهمترین جنبهای که میتواند اضطراب بازدیدکنندگان را کاهش دهد و در عوض آنها را جذب کند، برجسته کرده است.
از آنجایی که شستن دستها به عنوان یک فعالیت ضروری در حفظ نظافت شناخته میشود، شستن دست کودکان در مقایسه با قبل از شیوع کووید -۱۹ افزایش یافته است.
بنابراین، لازم است امکاناتی فراهم شود که بتواند نیازهای حفظ نظافت از جمله شستن دستها را برآورده کند.
سرویسهای بهداشتی نیز از منظر مقاصد گردشگری قابل دسترس، از جمله امکانات مهم هستند. دستورالعملهای KTO بر اهمیت نصب امکانات رفاهی مانند اتاقهای پرستاری و ایستگاههای تعویض پوشک و طراحی آنها با در نظر گرفتن ویژگیهای کودکان، مانند کاهش ارتفاع سینکها، تأکید میکند.
علاوه بر این، مکانهای استراحت مانند نیمکت و سرویس بهداشتی از امکانات مهم برای کودکان هستند. برای اینکه کودکان احساس امنیت و راحتی کنند، لازم است مکانهایی برای استراحت و محافظت کافی در برابر عناصر طبیعی استرسزا مانند باد، باران و آفتاب فراهم شود. حتی از نظر گردشگری قابل دسترس، داشتن نقاط استراحت کافی مانند نیمکتها یک عنصر اساسی است.
وسایل نقلیه کودکان نیز باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، دستورالعملهای مختلف برای مقاصد گردشگری قابل دسترس، دسترسی ایمن به حمل و نقل عمومی و دسترسی به هر نقطه گردشگری بدون مشکل را در نظر میگیرند. به عنوان مثال، یک ملاحظه ضروری این است که کودکان خردسال معمولاً کالسکه را به مقاصد گردشگری میبرند.
همانطور که نیمن و دیگران نشان دادند که یک محیط قابل دسترس با طراحی جهانی میتواند عامل تقویتکننده برای انتخاب مقاصد گردشگری به ویژه برای خانوادههایی با کودکان دارای ویلچر باشد، دسترسی میتواند عامل مهمی برای تصمیمگیری سفر برای خانوادههایی با کودکان خردسال باشد که باید در کالسکه حمل شوند.
علاوه بر این، مقاصد گردشگری متعددی، مانند پارک موضوعی دیزنی ورلد، خدمات اجاره کالسکه برای خانوادههای دارای فرزند خردسال ارائه میدهند برای فراهم کردن راحتی، هنگام طراحی مقاصد گردشگری باید خدمات اجاره کالسکه یا سایر وسایل نقلیه در نظر گرفته شود. ارائه وسایل نقلیه نیز میتواند به جذابیت مقاصد بیفزاید.
مطالعات مختلف نشان داده است که کودکان عاشق سوار شدن به وسایل نقلیه چرخدار هستند، بنابراین ارائه وسایل نقلیهای مانند دوچرخه کودک، کالسکه و ماشینهای کوچک به آنها میتواند یک گزینه تخصصی برای مقاصد گردشگری باشد.
در نهایت، برنامههای تخصصی میتوانند جذابیت مقصد را تقویت کنند، همانطور که در بخش قبلی اشاره کردیم، کودکان فعالیتهای تجربی را ترجیح میدهند.
مقاصد گردشگری مختلف برنامههای تخصصی برای کودکان خردسال ارائه میدهند.
موزههای متعددی (به عنوان مثال، موزه گوگنهایم در آمریکا، رمای مدرن در کانادا) تورهای کالسکه برای خانوادههای دارای فرزند خردسال ارائه میدهند و برخی از پارکهای عمومی برنامههای مرتبط با زمین بازی را برای کودکان خردسال ارائه میدهند (به عنوان مثال، «کودکان در حرکت» در پارکهای شهر نیویورک، «برنامه زمین بازی» در پارکهای اپلتون.
آنچه که در این مطلب کوتاه ارائه شد، نقش و اهمیت کودکان به عنوان سفیران گردشگری قابل تامل میباشد. براساس آنچه ارائه گردید، برای تقویت گردشگری پایدار، بی شک نگاه ویژه ای باید به کودکان داشته باشیم.
* استاد دانشگاه امام خامنهای بوشهر
