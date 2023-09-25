کسب ۷ رتبه برتر المپیاد علمی توسط دانشجویان دانشگاه علامه‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، با اعلام نتایج مرحله نهایی بیست‌وهشتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور پس از بررسی، تعیین رتبه و اعطای مدال در شورای برنامه‌ریزی، ۷ رتبه برتر این المپیاد، به دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبائی در ۴ رشته زبان و ادبیات فارسی، آمار، علوم تربیتی و علوم اقتصاد رسید.

«امیر عباس پرتو» با کسب رتبه ۲ در المپیاد زبان و ادبیات فارسی، «نوروز فربد» با کسب رتبه ۷ در المپیاد آمار، «شهریار گوهرزاده» با کسب رتبه ۵ در المپیاد علوم اقتصادی، «سجاد پرسته» با کسب رتبه ۸ در المپیاد علوم اقتصادی، «محمدحسن آقائی» با کسب رتبه ۸ در المپیاد علوم تربیتی، «مژگان‌السادات حسینی هاشمی» با کسب رتبه ۱۲ در المپیاد علوم تربیتی و «آرمین زارع» با کسب رتبه ۱۳ در المپیاد زبان و ادبیات فارسی، عنوان برتری مرحله نهایی بیست‌وهشتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال ۱۴۰۲ را از آن خود کردند.

دارندگان رتبه‌های ۱ تا ۱۵ المپیاد علمی دانشجویی کشور می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور درخواست صدور گواهی خود را به صورت الکترونیکی ثبت نمایند. این نفرات به منظور استفاده از آئین‌نامه‌های استعدادهای درخشان برای معرفی به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد، لازم است درخواست خود را از تاریخ۸ تا ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ به آدرس پست الکترونیکی olympiad@sanjesh.org ارسال نمایند. یادآوری می‌شود جهت صدور معرفی‌نامه، ارسال گواهی موقت فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی الزامی است.

گفتنی است مرحله نهایی بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی کشور، با حضور ۱۴۷۷ دانشجوی شرکت کننده، در رشته‌های «زبان و ادبیات فارسی»، «علوم جغرافیا»، «علوم اقتصادی»، «الهیات و معارف اسلامی»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «روان‌شناسی»، «علوم زمین»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیست‌شناسی»، «آمار»، «ریاضی»، «طراحی صنعتی»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کامپیوتر»، «مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)»، «سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت» در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.