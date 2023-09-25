قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران از مرز بازدارندگی عبور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سلیمان طاهری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در سالن جلسات این قرارگاه برگزار شد، اظهار کرد: در جنگ تحمیلی کشورهای دنیا حتی سیم خاردار به ما نمی‌فروختند اما امروز توان ما از مرز بازدارندگی عبور کرده است.

وی با اشاره به اینکه در سایه هشت سال جنگ تحمیلی یاد گرفتیم که به هیچ کشور و قدرتی متکی نباشیم و با دست خالی در مقابل استکبار ایستادیم، افزود: به برکت تکیه بر خودباوری که در دفاع مقدس کسب کرده‌ایم امروز بسیاری از کشورهای دنیا به صف شده‌اند که از ما تجهیزات نظامی خریداری کنند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ارتش در غرب کشور با بیان اینکه به عنوان یک کشور تأثیرگذار در معادلات جهانی مطرح هستیم، تاکید کرد: امروز به جایی رسیدیم که نه تنها هیچ هراسی از تهدیدات دشمنان نداریم، بلکه جواب فشنگ را با موشک خواهیم داد و دست متجاوز به خاک ایران اسلامی را از ریشه قطع می‌کنیم.

طاهری به حضور رئیس جمهور اخیر در سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: در این نشست رئیس جمهور ما قرآن به دست می‌گیرد و حقانیت آن را به دنیا نشان می‌دهد این یعنی اقتدار، عظمت و بزرگی کشوری که می‌تواند و دنیا نیز تأثیرگذار است.

وی با تاکید بر اهمیت جهاد تبیین مد نظر مقام معظم رهبری، بیان کرد: امروز دشمنان می‌دانند توان مقابله با ما را در جنگ سخت ندارند، لذا به سمت جنگ ترکیبی روی آورده‌اند. به گفته طاهری، دشمنان در جنگ ترکیبی خود جوانان ایران اسلامی را نشانه گرفتند و در تلاش هستند جوانان را از مسیر حقانیت و اهداف والای خود که همان راه و هدف شهدا است دور کنند، اما به برکت خون شهدا هیچگاه موفق نخواهند شد.

وی با تاکید بر لزوم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: با مروری بر تاریخ ۲۰۰ ساله گذشته ایران در می‌یابیم هر بار بخشی از خاک این کشور جدا می‌شد اما در طول هشت سال جنگ تحمیلی با دست خالی در برابر استکبار جهان ایستادیم و اجازه ندادیم حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی به دست بیگانگان بیفتد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ارتش در غرب کشور در بخش دیگری از سخنانش به رصد ۲۴ ساعته مرزهای غربی کشور اشاره و تاکید کرد: هیچ تهدیدی در منطقه غرب کشور وجود ندارد. وی افزود: در استان دیالی کشور عراق که بیشترین نفرات داعش در این استان حضور داشتند حتی جرأت نزدیکی تا شعاع ۱۰ کیلومتری مرزهای ما را ندارند چرا که می‌دانند در کسری از ثانیه به درک واصل می‌شوند.

طاهری اشاره‌ای به مین‌های به جا مانده از جنگ تحمیلی در مرز و مناطق عملیاتی کرد و ادامه داد: بیش از ۹۸ درصد از منطقه تا نقطه صفر مرزی پاکسازی شده اما برخی از این مین‌ها که در عمق خاک وجود داشته و بر اثر سیل جابجا شده گاهاً موجب صدمه به عشایر منطقه شده است.