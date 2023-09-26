تدوین الگوی کشت اراضی باغی برای نخستین بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمجتبی خیام‌نکویی در حاشیه آئین سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ گفت: سال گذشته برای نخستین بار الگوی کشت محصولات زراعی توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) تدوین و در کشور اجرا شد و آثار آن را امروز در افزایش تولید و بهره‌وری محصولات زراعی می‌بینیم.

وی پیش‌بینی کرد؛ امسال با رعایت الگوی کشت و دستورالعمل‌ها و متدولوژی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، به طور میانگین عملکرد تولید گندم در دیمزارها حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، میانگین عملکرد تولید گندم در دیمزارهای کشور را ۱۴۲۴ کیلوگرم در هکتار عنوان و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، خیلی زود از این عدد در دیمزارها عبور خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در مزارع دیمی نمونه، عملکرد تولید گندم دو تن در هکتار است و در مواردی رکورد سه تن در هکتار را هم شکسته‌ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که سال گذشته تمام بذر گندم و جو مورد نیاز مزارع دیمی تأمین شد، افزود: برای سال زراعی جدید بیش از نیاز دیمزارها، بذر گندم و جو تهیه شده است.

وی گفت: ما ارقام جدید و متناسب با مناطق مختلف دیمزارها از جمله استان کردستان و کرمانشاه را معرفی کرده‌ایم.

خیام‌نکویی سطح زیر کشت مزارع دیمی گندم را ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار و اراضی گندم آبی را حدود دو میلیون هکتار عنوان کرد و اذعان داشت: ارقام جدید برای اراضی گندم آبی نیز از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شده است.

وی ادامه داد: ما علاوه بر تدوین الگوی کشت برای مزارع و باغات، در حال تهیه برنامه افزایش بهره‌وری برای هر یک از محصولات کشاورزی هستیم.

رئیس سازمان تات تصریح کرد: نخستین برنامه ما در مورد بهره‌وری محصول پسته است زیرا یک محصول دارای مزیت و صادراتی است.

وی با اشاره به ارزآوری یک میلیارد دلاری صادرات پسته اظهار داشت: برنامه بهره‌وری محصول پسته تدوین و به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده و قرار است ابلاغ شود.

خیام‌نکویی سطح باغات درجه ۲ و درجه ۳ کشور را حدود ۶۰ درصد اعلام و تصریح کرد: در برنامه بهره‌وری محصول پسته، پیش‌بینی شده سطح باغات افزایش نداشته باشد، اما تلاش بر این است از طریق ایجاد استانداردهای لازم، باغات درجه ۳ به باغات درجه ۲ و باغات درجه ۲ به باغات درجه یک تبدیل شود.

به گفته وی، اگر به سمت باغات درجه یک سوق پیدا کنیم، افزایش دو برابری عملکرد تولید را خواهیم داشت.

رئیس سارمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر اصلاح سیستم آبیاری باغات کشور تصریح کرد: متأسفانه سیستم آبیاری در باغات درجه ۳ سیستم غیربهره‌ور است و از سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده نمی‌شود.

*محمدمهدی تسویه چی