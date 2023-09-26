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۴ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۹

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه:

۱۴۵۰ معتاد متجاهر در مرحله نخست ساماندهی معتادان جمع آوری شدند

۱۴۵۰ معتاد متجاهر در مرحله نخست ساماندهی معتادان جمع آوری شدند

کرمانشاه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح ساماندهی محلات حاشیه نشین، گفت: یک هزار و۴۵۰ معتاد متجاهر در مرحله نخست ساماندهی معتادان جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی بعد از ظهر سه شنبه در آئین امضای تفاهم‌نامه سه جانبه بین استانداری، بهزیستی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهتمام بیشتر مسئولان نسبت به رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی در جامعه، استانداری کرمانشاه نیز نسبت به جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در این استان وارد عمل شد.

وی افزود: متأسفانه وجود تعدادی از قربانیان اعتیاد در این استان و اینکه مشاهده این افراد در محلات حاشیه و حتی مرکزی شهر چهره مناسبی به این شهر نبخشیده و صحنه‌های ناراحت کننده‌ای را به وجود آورده است که لزوم ساماندهی آنها بیش از پیش ضروری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نباید به این موضوع به عنوان یک مساله فصلی یا مناسبتی نگاه کرد، گفت: در قالب این تفاهم‌نامه معتادان متجاهر جمع آوری و سپس دسته بندی، بازتوانی و درمان شده و مجدداً به چرخه زندگی بازگردانده خواهند شد.

شعبانی هدف از اجرای این طرح را ساماندهی و نه جمع آوری آنها عنوان و بیان کرد: برای اینکه این دسته از معتادان به زندگی عادی بازگردانده شوند نیاز به یک نگاه حمایتی نیز از سوی خانواده‌ها وجود دارد.

وی شمار تعداد معتادان جمع آوری شده در مرحله نخست در استان را بیش از هزار و ۴۵۰ نفر اعلام کرد و افزود: حاشیه نشینی و سرریز شدن آسیب‌های اجتماعی دیگر استان‌های همجوار به این شهر موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و زباله گردی شده است.

شعبانی تاکید کرد: در همین راستا وزارت کشور ۸۰ میلیارد ریال اعتبار به استانداری کرمانشاه تخصیص داده است که این اعتبار برای اجرای این تفاهم‌نامه در اختیار بهزیستی قرار داده خواهد شد تا با استفاده از اعتبارات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دیگر کمک‌های خیرین برای ساماندهی معتادان متجاهر استان هزینه شود.

وی با تاکید بر برخورد فرآیندی با این معضل یادآور شد: در حال حاضر ۵۰ درصد از معتادان متجاهر کرمانشاه جمع آوری و در کمپ‌های ماده ۱۶ در حال طی دوره درمان خود هستند که در مراحل بعدی نسبت به توانمند سازی و مهارت آموزی آنها اقدام خواهد شد.

کد مطلب 5896169

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    نظرات

    • ستاره غیبی IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
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      پاسخ
      بنام خداسازمان بهزیستی استان کرمانشاه درساماندهی افرادکارتن خواب وبی خانمان .استانداری وموادمخدرفکرمیکنند.جمع اوری شدن نه خیلی وقته خانه هایی هستن صاحبان ان سال ها رهاکردن خانه ها وبدون صاحب میباشندتوسط اراذلی دیگربه رهن واجاره داده شده.که همین خانه هاپاتوق معتادین بوده اقدام کنید

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