امرایی: مقابله با اعتیاد نیازمند رویکرد فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی بعدازظهر چهارشنبه در همایش بررسی طرح بازتوانی و بازگشت به زندگی معتادان متجاهر که به اهتمام دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد، اظهار کرد: تمامی دستگاهها و نهادهای مسئول موظفند اجرای این طرح را با دقت، جدیت و حساسیت بالا پیگیری کنند.
وی افزود: سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار از عوامل مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و زمینهساز بازگشت افراد به زندگی سالم است.
امرایی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی، آگاهسازی عمومی و توانمندسازی افراد گفت: باید با مدیریت جامعهمحور، الگوی مؤثری برای کاهش تقاضای مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد ایجاد کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان همچنین بر نظارت مؤثر و مستمر دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر استان بر عملکرد دستگاهها تأکید کرد و افزود: با همافزایی همه نهادها و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی، میتوان الگویی موفق در بازتوانی و بازگشت معتادان متجاهر به زندگی سالم ارائه کرد.
