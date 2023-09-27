دستور پرداخت مطالبات کارکنان آبفای شوش صادر شد

محمد کعب عمیر در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در خصوص مشکلات کارکنان آبفای شوش، تأمین آب شرب شهرها و روستاهای شهرستانهای شوش و کرخه، طرح آبرسانی غدیر به شهرستانهای شوش و کرخه، رفع مشکل آب شرب عبدالخان و دیگر مسائل و مشکلات شهرستانهای شوش و کرخه در حوزههای آب و برق، با وزیر نیرو دیدار و گفتوگو کردم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: یکی از مسائل مهم این نشست بحث پرداخت نشدن حقوق کارکنان آبفای شوش بود که از وزیر نیرو درخواست شده که مشکل حقوق آنها را برای همیشه برطرف کند.
وی افزود: پیگیری و مکاتبات زیادی برای پرداخت حقوق معوقه کارکنان آبفای شوش و… صورت گرفت که وزیر نیرو دستورات لازم را برای پرداخت حقوقهای معوقه صادر کرد.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس بیان کرد: برای حل هرچه سریعتر مشکلات کارکنان آبفای شوش در روزهای آینده دیداری با مدیرعامل آبفای کشور خواهم داشت تا این مکاتبات و پیگیریها برای رفع مشکلات سریعتر به نتیجه برسند.
به گزارش مهر، در روزهای گذشته کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان شوش با حضور مقابل درب اداره خود، خواستار پرداخت حقوق معوقه ۶ ماهه خودشان شدند.
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