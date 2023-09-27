به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در دوازدهمین اجلاسیه دور پنجم مجلس خبرگان رهبری، گفت: نزدیک به ۴۹ هزار نفر در پیش‌ثبت‌نام داوطلبی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند که بررسی‌ها از حضور همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی حکایت دارد.

وی افزود: پیش‌ثبت‌نام فرصت خوبی برای شورای نگهبان و همچنین متقاضیان است تا حقی تضییع نشود. در این مرحله شاهد مشارکت خوبی بودیم و از همه طیف‌های فکری و گروه‌های سیاسی که نسبتاً گسترده است، حضور دارند.

وزیر کشور با یادآوری اینکه دشمن به دنبال کاهش مشارکت در انتخابات است، اضافه کرد: تلاش برای القای ناکارآمدی، دستور کار رسمی آن‌ها است.

وحیدی با اشاره به اینکه در فتنه‌های گذشته هم شاهد چنین رفتاری از دشمنان بودیم تا بتوانند برنامه‌های بعدی خود را به اجرا درآورند، گفت: برخلاف همه این توطئه‌ها، انتخابات ۱۱ اسفند براساس چهار راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی یعنی رقابت، مشارکت، سلامت و امنیت برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه با وجود دستگاه‌های مقتدر امنیتی، مشکلی در زمینه امنیت وجود نخواهد داشت، افزود: در بحث سلامت انتخابات هم به خوبی از حق رأی مردم حفاظت می‌کنیم. این در حوزه وزارت کشور است تا هیچ جریان غیرقانونی نتواند حضور خودش را در انتخابات تحمیل کند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: برنامه‌ها را درباره تحقق این چهار راهبرد تنظیم کرده‌ایم و دنبال می‌کنیم. امیدآفرینی در جامعه اهمیت دارد و کارهای بزرگی که دولت سیزدهم انجام داده است، باید دیده شود.

وحیدی همچنین به افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: کارآمدی و حرکت جهادی را در دولت به خوبی مشاهده می‌فرمایید. با یک کار جهادی بیش از ۱۰۰ کیلومتر آب منتقل و آب همدان تأمین شد.

وی درباره برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم اظهار کرد: در این زمینه هم بحمدالله مشکلی نداریم، در قانون پیش‌بینی شده است که برگزاری انتخابات مجلس خبرگان هیأت اجرایی داشته باشد.

وزیر کشور با یادآوری قوانین مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه مجلس خبرگان رهبری، گفت: درخواست ما این است که برای این انتخابات، براساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، یک هیأت اجرایی تشکیل شود.

وحیدی بار دیگر با یادآوری اینکه از ۲۷ مهر ثبت‌نام نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، تأکید کرد: نقطه اوج فعالیت ما در امسال، انتخابات و افزایش مشارکت در آن خواهد بود و ما برای برگزاری باشکوه انتخابات در ۱۱ اسفند آماده هستیم.

*اسماعیل مرادی