به گزارش خبرگزاری مهر، «رابرت بیگلاریان» (Robert Beglaryan) نماینده مجلس ایروان امروز چهارشنبه در گفتگو با «نیوز آم» اعلام کرد که مهدی سبحانی، سفیر تهران در ارمنستان در نامهای به وزارت امور خارجه ایران خواستار اقدام فوری و ارسال کمکهای بشردوستانه ایران به ارمنستان شده است.
نماینده مجلس ایروان در این مصاحبه همچنین به مذاکره با جمعیت هلال احمر ایران اشاره کرد.
«رابرت بیگلاریان» در ادامه افزود که دولت ایران در حال آماده سازی کمکهای مذکور است.
وی در ادامه افزود: من و «آرا شاهوردیان» یکی دیگر از قانونگذاران با معاون وزیر امور خارجه دیدار و نگرانیهای خود را در مورد وضعیت قره باغ، وضعیت مردم و جنایات صورت گرفته ابراز کردیم. ما از وزارت امور خارجه ایران خواستیم که به این موضوعات توجه بیشتری داشته باشد.
دور تازه تنشهای نظامی در قرهباغ از سه شنبه گذشته آغاز شد. حملات جمهوری آذربایجان به منطقه قرهباغ پس از آن روی داد که باکو صبح روز سه شنبه مدعی شد، انفجار یک مین ضدزره جاسازی شده توسط نیروهای ارمنی، باعث انهدام یک کامیون متعلق به جمهوری آذربایجان و کشته شدن چند نیروی امنیتی این کشور شد. در این درگیریهای نظامی، تاکنون دهها نفر کشته و بیش از صدها نفر دیگر نیز از جمله ۱۲ کودک زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه اعلام کرد، در خصوص تعلیق عملیات نظامی در قرهباغ توافق حاصل شده است و حملات از ساعت یک عصر چهارشنبه به وقت محلی متوقف شد.
«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه نیز چند روز پیش در اظهاراتی رسانهای درباره درگیریهای اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کرد: نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه قرهباغ در همکاری فعال با همه طرفهای درگیر، هر اقدامی را برای محافظت از غیرنظامیان انجام میدهند. روسیه با همه طرفهای درگیر در منطقه قره باغ در تماس نزدیک است و امیدوار است به زودی راهحلی مسالمتآمیز برای این مشکل پیدا شود.
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