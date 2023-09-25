به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رؤسای جمهور ترکیه و جمهوری آذربایجان امروز در نخجوان با هم دیدار کردند.

«الهام علی اف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در این دیدار اعلام کرد که باکو تمام غذا و داروی مورد نیاز شهروندان قره باغ را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، در خصوص تحولات اخیر در قره باغ، گفت که این کشور عملیات امنیتی موفقی را در قره باغ انجام داده و امنیت کامل را در مرزهای خود ایجاد کرده است.

علی اف خطاب به همتای ترکیه‌ای خود تاکید کرد که مردم جمهوری آذربایجان حمایت ترکیه و تأیید این کشور بر اینکه قره باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است را فراموش نخواهند کرد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه نیز در این دیدار روابط آنکارا با باکو را در بالاترین سطح ارزیابی کرد و یادآور شد که ترکیه حمایت جمهوری آذربایجان را در زمان زلزله مرگبار این کشور فراموش نخواهد کرد.

رئیس جمهور ترکیه در خصوص درگیری اخیر در قره باغ ادعا کرد که جمهوری آذربایجان بدون به بار آوردن تلفات غیرنظامی، عملیات موفقیت آمیزی را علیه تروریسم در قره باغ انجام داد.

اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که پیروزی جمهوری آذربایجان در قره باغ شانس عادی سازی روابط (میان باکو و ایروان) در منطقه را افزایش خواهد داد.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که آنکارا امیدوار است ارمنستان از فرصت ایجاد شده برای ثبات و صلح در منطقه استفاده کند.