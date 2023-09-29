تهرانی ها نیمه نخست امسال ۲۰ میلیون مترمکعب کمتر آب مصرف کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی در بیست و چهارمین قرارگاه مدیریت تنش آبی، طی سخنانی گفت: اجرای اقدامات مدیریت بحران برای سازگاری با خشکسالی در استان تهران نیاز به کار جهادی دارد که در قالب قرارگاه مدیریت تنش آبی در استان تهران انجام می‌شود و تمامی تصمیم‌های اتخاذ شده در این قرارگاه تضمین اجرایی دارد.

وی ضمن تشکر از مشارکت مسئولانه مردم در عبور از تابستان ۱۴۰۲ افزود: مردم شریف استان تهران در نیمه نخست امسال ۲۰ میلیون مترمکعب آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر مصرف کرده‌اند و استمرار مصرف بهینه توسط مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنان ضرورت دارد.

مدیر عامل آبفای استان تهران با اشاره به این‌که استان تهران پنجمین استان خشک کشور است بر ضرورت تداوم اقدامات فنی و فرهنگی مدیریت مصرف آب، عملیاتی‌کردن راهکارهای سازگاری با خشکسالی و کاهش برداشت از منابع آب‌های سطحی توسط شرکت‌های زیرمجموعه تاکید کرد.