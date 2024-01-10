ادارات دولتی ملزم به کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای تهران، محسن اردکانی، مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران در نشست قرارگاه مدیریت تنش آبی که با حضور معاونان، مدیران مستقل ستادی و مدیران عامل شرکتهای آبفای مناطق و اقماری به میزبانی شرکت آبفای منطقه ۳ برگزار شد، با اشاره به تدوین برنامه مدیریت تنش آبی، اظهار داشت: این برنامه، مرامنامه شرکت آب و فاضلاب استان تهران در مواجهه با شرایط کم آبی است و همه شرکتهای اقماری و مناطق مکلف هستند این مجموعه را به هشت برنامه زمانبندی شده تقسیم و مطابق آن اقدام و به صورت مستمر عملکردها را رصد کنند.
وی مدیریت تنش آبی را در شرایطی که تهران چهارمین سال پیاپی خشکسالی را تجربه میکند، یک اقدام و مأموریت فرا سازمانی خواند و افزود: مدیران عامل شرکتهای اقماری و مناطق آبفای استان تهران باید ضمن برقراری تعامل و نشستهای مشترک با مسئولان سایر دستگاهها ازجمله فرمانداریها، حساسیت موضوع را تبیین و همکاری مسئولان شهرها و روستاهای مختلف را در این زمینه جلب کنند تا با بهرهگیری از تمام ظرفیتها و منابع موجود، شرایط تنش آبی را با دغدغه کمتری پشت سر گذاریم.
اردکانی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها با سرانه بارش سالانه ۷۵۰ میلیمتر میزان مصرف آب هر نفر ۱۶۸ لیتر در شبانهروز است اما متأسفانه در تهران باوجود متوسط بارندگی ۱۹۰ میلیمتری در سالهای اخیر، هر شهروند تهرانی ۲۵۰ لیتر در شبانهروز آب مصرف میکند، خاطرنشان کرد: با این وجود، نوبتبندی آب در دستورکار ما نیست.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران سپس با تاکید بر لزوم برخورد قانونی با انشعابهای غیرمجاز آب، گفت: انشعابهای غیر مجاز هم به دلیل آسیبی که به شبکه دارد و هم خسارت مالی باید در دستورکار جدی شرکتهای زیرمجموعه قرار گیرد.
وی آموزش همگانی شهروندان برای استفاده از پمپ و مخزن بهصورت توأم در تأسیسات داخلی را ضروری خواند و افزود: یکی از اقدامهای فنی در زمینه مدیریت مصرف، مدیریت فشار آب شبکه است که در این زمینه نظارت و کنترل شیرخطها همانند فشارشکنها ضروری است و اگر بتوانیم با مدیریت فشار به میزان ۵ درصد از هدررفت آب جلوگیری کنیم، افزونبر ۶۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی آب خواهیم داشت.
اردکانی همچنین بر لزوم پیگیری نصب مخزن در مراکز حساس مانند بیمارستانها و بررسی مصارف آب دستگاههای اجرایی تاکید و خاطرنشان کرد: از آن جایی که مقرر شده است ادارهها و سازمانهای دولتی تا ۲۵ درصد مصارف آب را کاهش دهند، شرکتهای اقماری و مناطق ششگانه آبفای استان تهران باید با رصد بهموقع، رفتارهای مصرفی را کنترل و پرمصرفها را در گام نخست به رعایت الگوی مصرف دعوت و در صورت عدم همراهی، در نوبتهای بعدی نسبت به ایجاد محدودیت و قطع موقت اشتراک و حتی در صورت ادامه روند مصارف بالا نسبت به رسانهای شدن موضوع اقدام کنند.
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