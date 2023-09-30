درمان با سلول های بنیادی موجب توقف ام اس در برخی بیماران می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان دریافتند که از ۱۷۴ بیمار ام اس که تحت پیوند سلولهای بنیادی خودشان قرار گرفتند، دو سوم آنها هیچ شواهدی از "فعالیت بیماری" در طول ۱۰ سال نداشتند.
این بدان معناست که هیچ عود علامت، تشدید ناتوانی و هیچ نشانهای از آسیب جدید در بافت مغز آنها وجود ندارد.
در واقع، بیش از نیمی از بیمارانی که قبل از عمل دچار ناتوانیهایی شده بودند، بعد از آن بهبود پیدا کردند.
محققان گفتند این مطالعه شواهدی را تقویت میکند که پیوند سلولهای بنیادی گزینه خوبی برای برخی از افراد مبتلا به ام اس است.
دکتر «یواخیم بورمن»، متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان دانشگاه اوپسالا در سوئد، گفت: «ما میدانیم که این درمان مؤثر است و میتوان آن را با خیال راحت انجام داد. با این حال، پیوند سلولهای بنیادی برای همه مناسب نیست.»
برمن گفت: «از نقطه نظر ایمنی، بیماران نسبتاً جوانتر احتمالاً وضعیت بهتری خواهند داشت. و افراد مبتلا به ام اس "بسیار فعال"، بیشترین بهره را خواهند برد.»
ام اس یک اختلال عصبی است که در اثر حمله اشتباه سیستم ایمنی به رشتههای عصبی در ستون فقرات و مغز ایجاد میشود که منجر به علائمی مانند مشکلات بینایی، ضعف عضلانی، بی حسی و مشکل در تعادل و هماهنگی میشود.
اکثریت قریب به اتفاق افراد مبتلا به ام اس در ابتدا دارای وضعیتی هستند که به آن حالت عود کننده- فروکش کننده میگویند، که به این معنی است که علائم برای مدتی شعله ور میشوند و سپس کاهش مییابند. با این حال، اکثر افراد در نهایت وارد فاز پیشرونده بیماری میشوند و ناتوانی آنها به مرور بدتر میشود.
چرا ام اس را با پیوند سلولهای بنیادی درمان کنند؟
این روش شامل برداشتن سلولهای بنیادی از خون خود بیمار و سپس استفاده از داروهای شیمی درمانی قوی برای از بین بردن سیستم ایمنی موجود است. پس از آن، سلولهای بنیادی ذخیره شده به بیمار تزریق میشوند و سیستم ایمنی بدن خود را به مرور زمان بازسازی میکند.
پیوند سلولهای بنیادی موضوع ساده ای نیست. این امر مستلزم بستری شدن در بیمارستان است و افراد را در ابتدا در برابر عفونتها آسیب پذیر میکند.
نظر شما