محمد خلج امیرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین تکلیف پرونده متقاضیان هیأت علمی دانشگاه‌ها گفت: به دانشگاه‌ها اعلام شده تا آخر مهرماه، پرونده متقاضیان جذب سال ۱۳۹۹ را تعیین تکلیف کرده و به مرکز جذب وزارت علوم ارسال کنند.

وی ادامه داد: همچنین دانشگاه‌ها باید پرونده‌های متقاضیان جذب آبان ۱۴۰۰ را تا آخر آذرماه و پرونده متقاضیان اردیبهشت ۱۴۰۱ را تا آخر بهمن ماه تعیین تکلیف کرده و تمام کنند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم درباره اینکه آیا از اساتید لغو همکاری شده شکایاتی به مرکز جذب وزارت علوم ارسال شده است، گفت: شکایتی شده است و مسیر رسیدگی خود را طی می‌کند، برخی از این شکایات توسط هیأت عالی جذب (ماده ۱۵) پذیرفته و برخی نیز رد می‌شوند.

وی ادامه داد: کسی لغو همکاری می‌شود که در نهایت به ماده ۱۵ ارجاع شود، یعنی اول فرد به هیأت اجرایی، سپس هیأت مرکزی و در مرحله بعد به هیأت عالی جذب (ماده ۱۵) ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: پرونده یک فرد برای تعیین تکلیف نهایی طبق قانون در سه محل بررسی می‌شود، اول کارگروه صلاحیت علمی و عمومی هیأت اجرایی جذب پرونده‌ها را بررسی می‌کند سپس هیأت اجرایی جذب بررسی کرده، در مرحله بعد توسط هیأت مرکزی جذب بررسی می‌شود، اگر نظر دانشگاه تأیید شود، شخص حداکثر ظرف ۲۰ روز فرصت دارد اعتراض خود را به هیأت عالی جذب ارسال کند و این هیأت نیز مستقل از هیأت اجرایی و هیأت مرکزی جذب پرونده فرد را بررسی کرده و در نهایت نتیجه را اعلام می‌کنند.

امیرحسینی ادامه داد: رسانه‌هایی که به هر دلیلی علاقه مند هستند این بحث را مطرح کنند اگر واقعاً به دنبال حقیقت هستند و دنبال سیاسی کاری نیستند پیشنهاد ما این است سال به سال به عنوان مثال از سال ۹۰ با معیارهایی که خود اعلام کرده اند که این افراد اخراج شده اند و بینشان بازنشسته نیز وجود دارد، همه را احصا و مقایسه کنند، بررسی اجمالی ما نشان می‌دهد که دولت‌های قبل بیشتر از دولت سیزدهم با عنوان اخراجی که الان مطرح می‌شود، اخراجی داشته اند.