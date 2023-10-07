آسمان در تسخیر پهپادهای ارتش/ رزم تمام عیار پهپادی «آجا» در کویر

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- هادی رضایی: رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش، صبح سه شنبه ۱۱ مهر ماه، با شرکت قریب ۲۰۰ فروند انواع پهپادهای ارتش در گستره جمهوری اسلامی ایران از آب‌های گرم خلیج فارس و دریای عمان در جنوب تا مناطق شرق، غرب و شمال کشور آغاز شد.

رزمایش پهپادی ارتش با حضور انواع پرنده‌های بدون سرنشین، از نقاط و پایگاه‌های مختلف کشورمان از فواصلی تا یک هزار کیلومتر از جمله پایگاه‌های زیرزمینی پهپادی و شناورهای نیروی دریایی ارتش در شمال اقیانوس هند به منطقه عملیات آغاز شد تا مأموریت‌های خود را اجرا کنند.

در این رزمایش از انواع پهپادهای رزمی، شناسایی، جنگالی، مانند چمروش، یسیر، صادق، پلیکان، ابابیل ۳، ابابیل ۴، ابابیل ۵، کمان ۱۲، کمان ۱۹، ارش، کرار، امید، یزدان، مهاجر ۲ و مهاجر ۶ متعلق به نیروهای چهار گانه ارتش مورد استفاده قرار گرفتند.

همچنین با توجه به گسترش توان پهپادی ارتش و انجام مأموریت‌های متنوع و متعدد پهپادی و لزوم هماهنگی این پروازها، شبکه فرماندهی و کنترل عملیات پهپادی ارتش در قالب قرارگاه ذوالفقار ارتش ایجاد و مدیریت و هدایت این پهپاد ها در قالب یک شبکه منسجم و هماهنگ انجام شد و انواع پهپادی ارتش تصاویر و اطلاعات کسب شده را به مرکز فرماندهی ارسال می‌کردند.

این رزمایش به صورت مشترک توسط نیروهای چهارگانه ارتش در استان‌های غربی، جنوب غربی، جنوبی، جنوب شرق، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و در استان‌های مرکزی، اصفهان، سمنان و یزد برگزار شد.

هر چهار نیروی ارتش با محوریت و فرماندهی قرارگاه ذوالفقار در این رزمایش حضور داشتند و توان خود را در عرصه پهپاد و جنگال به میدان آوردند.

جایگاه ویژه پهپاد در ارتقا توان رزم ارتش

تجهیزات بدون سرنشین؛ فن آوری نوینی هستند که امروزه در عرصه‌های مختلف تجاری، صنعتی، تفریحی، علمی و پژوهشی و البته نظامی کاربرد قابل توجه‌ای پیدا کرده و به واقع موجب تغیر تحول شده‌اند. تجهیزات بدون سرنشین برای صحنه جنگ‌های اخیر نیز در حوزه هوا، زمین و دریا مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای تلفیقی از فن آوری های مدرن و روز دنیاست.

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز چند سالی است که با ورود جدی به حوزه پهپادی، قدرت‌افزایی خود در این عرصه را آغاز کرده و به یک قدرت اثرگذار در این حوزه راهبردی تبدیل شد به طوری که توان پهپادی آن به سایر نیروهای ارتش (زمینی، پدافند هوایی و دریایی) نیز تسری یافته و سایر نیروها نیز به صورت مستقل از توانمندی‌های منحصر به فردی در این حوزه برخوردار هستند.

به طور قطع یکی از ابزارهای بسیار کاربردی به منظور رصد و پایش تحرکات در حوزه‌های زمینی، هوایی و دریا، پهپادها هستند، چراکه وسعت جغرافیای کشورمان و البته تهدیدات موجود سبب شده تا پایش کامل و دائم آنها بدون اتکا بر تجهیزات مدرن و پیشرفته غیرممکن باشد.

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده و فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش در حاشیه برگزاری این رزمایش با بیان اینکه بحمدالله امروز کشور ما دارای نیروهای مسلح قوی، با تجربه و مقتدری است، گفت: نیروهای مسلح از تجهیزات لازم برای انجام مأموریت خود برخوردار هستند، اما اگر ما نگاهمان به آینده نباشد، و مطابق با فناوری‌های روز و آینده حرکت نکنیم قطعاً از دیگران عقب خواهیم ماند.

وی با تاکید بر اینکه پهپاد امروزه یک پدیده جدید است، می‌گوید: اثرگذاری این پدیده در جنگ‌های اخیر در دنیا ثابت شده است که می‌توان به جنگ آذربایجان و ارمنستان، جنگ اوکراین و روسیه و … اشاره کرد. امروز پهپاد در ارتقا توان رزم نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگاه بزرگی پیدا کرده و در سازمان رزم ارتش گنجانده شده است و در کنار سایر تجهیزات دیگری که وجود دارد توان رزم ما را مطابق با فناوری روز ارتقا بخشیده است.

اهداف رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش

رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش با اهداف متعددی برگزار شد که از آن جمله می‌توان به ارتقای توان رزم و دفاع برای پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران، استمرار و تقویت حضوری اثرگذار در مناطق راهبردی و خطوط انتقال انرژی در راستای دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران و همچنین ارتقای آمادگی پهپادی ارتش برای ایستادگی در برابر زیاده خواهی دشمنان اشاره کرد.

ارائه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظامی، شبیه سازی محیط رزم واقعی و اجرای بخش‌هایی از طرح‌های عملیاتی و اطمینان از کفایت طرح‌های موجود، افزایش هماهنگی بین نیروهای چهارگانه ارتش و قرارگاه پدافند هوایی در اجرای عملیات مشترک پهپادی و هم افزایی در قدرت تهاجمی و تدافعی جمهوری اسلامی ایران، شبکه سازی مراکز فرماندهی و کنترل قرارگاه‌های تابعه و هدایت تمرکزی عملیات با محوریت قرارگاه ذوالفقار ارتش و ارتقای آمادگی و کارایی قرارگاه‌ها و مراکز کنترل و فرماندهی ثانویه و متحرک و افزایش سرعت عمل و تحرک این مراکز را می‌توان از دیگر اهداف رزمایش برشمرد.

البته انتقال دانش و تجربه به نسل جوان در محیط واقعی عملیات در راستای همتاسازی نیرو انسانی مورد نیاز برای تصدی مسئولیت در رده‌های مختلف، بهره برداری حداکثری بخشی از قابلیت‌های موجود در حوزه پهپاد ارتش در عملیات مراقبت، شناسایی، شناسایی رزمی پشتیبانی رزمی جنگال و جمع‌آوری و عبور از لایه‌های پدافندی و تهاجم به اهداف دوردست، شبکه سازی سامانه‌های جنگالی، تاکتیکی و استقراری و بهره‌برداری مناسب از این سامانه‌ها در عملیات رزمی و اطلاعاتی، ارزیابی میزان تداوم پایداری و امنیت شبکه‌های ارتباطی در شرایط متعارف و غیرمتعارف و ارزیابی سرعت عمل، چالاکی، دقت و قدرت تخریب سامانه‌های موشکی ساحل پایه، دریا پایه و هوا پایه نیز از اهداف مهم رزمایش ارتش است.

رزمایش مشترک پهپادی ارتش بر اساس تهدیدات موجود طراحی و در میدانی مشابه واقعیت اجرا شد. بنابر اعلام فرماندهان ارتش طرح‌های تعریف شده در این رزمایش بر اساس برآوردهای اطلاعاتی از تهدیدهای بالقوه و مطابق با واقعیت‌های عرصه نبرد است و مراحل مختلف این رزمایش با نظارت ستادهای بالا دستی از جمله قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) و قرارگاه راهکنشی ذوالفقار ارتش ارزیابی می‌شود.

پیام رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش به کشورهای منطقه را برقراری صلح و دوستی بود و فرمانده هان ارتش در حاشیه برگزاری این رزمایش در سخنانی تاکید کردند که کشورهای منطقه باید بدانند با تکیه بر توان و اتحاد و بدون نیاز به حضور کشورهای فرامنطقه‌ای و بازیگران نا امن کننده، جنگ طلب و اشغالگران می‌توان صلح و آرامش و امنیت را در منطقه حفظ کنیم.

همچنین؛ اقتدار جمهوری اسلامی ایران برای برقراری و حفظ صلح در منطقه، بی اثر جلوه دادن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران با بهره‌مندی از سلاح‌ها و تجهیزات بومی و نمایش علمی و اقتدار ارتش در دفاع از میهن اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از جمله اهداف برگزاری این رزمایش عنوان شد.

ویژگی‌های رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش

رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش دارای ویژگی‌های مختلفی است که از آن جمله می‌توان به رونمایی از پهپاد کمان ۱۹، انهدام اهداف دریایی توسط پهپاد انتحاری «آرش» برای اولین بار، و سامانه راداری میان‌برد شهید جلیلوند جزو نیز تجهیزاتی بود که برای نخستین‌بار در رزمایش مشترک پهپادی شرکت داده و وارد فاز عملیاتی شد.

همچنین یکی از رخ دادهای منحصر به فرد رزمایش امسال نبرد هوایی برفراز کویر بود که در این نبرد تمام عیار پهپادهای نیروی پدافند هوایی ارتش نخستین‌بار در نبرد جذاب هوایی، پرنده‌های مهاجم نیروی حمله‌ور را با موفقیت رهگیری و منهدم کردند.

مشارکت چهار نیروی ارتش با مدیریت قرارگاه خاتم و البته به پرواز درآمدن انواع پهپادها از آب‌های خلیج فارس و دریای عمان گرفته تا از استان‌های غربی، جنوب غربی، جنوبی، جنوب شرق، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و در استان‌های مرکزی، اصفهان، سمنان و یزد که پرواز کردند و مأموریت خود را در این رزمایش انجام دادند.

استفاده از قریب ۲۰۰ فروند پهپاد از انواع مختلف یکی دیگر از ویژگی‌های رزمایش پهپادی ارتش است. در این رزمایش از انواع پهپادهای ارتش مانند کمان ۱۲، کمان ۱۹، امید، کرار، آرش، مهاجر، یسیر، صادق، پلیکان، ابابیل ۳، یزدان و مهاجر ۶، امید و… استفاده شد که هرکدام دارای قابلیت‌ها و ویژگی‌های عملیاتی هستند.

ارتش در این رزمایش علاوه بر ارزیابی میزان و قابلیت‌های تهاجمی و آفندی پرنده‌های بدون سرنشین، به دنبال ارزیابی سامانه‌های مقابله با نفوذ و اقدامات تهاجمی پرنده‌های بدون سرنشین بود؛ در این راستا، نمونه‌هایی از سامانه‌های جنگالی زمین‌پایه و هواپایه در محدوده رزمایش مستقر شد و تلاش کردند شرایط مشابه صحنه نبرد واقعی را برای پرنده‌های بدون سرنشین فراهم کنند و در مقابل ارتش با استفاده از پهپاد ضد رادار امید، علیه رادارهای شناسایی و مراقبت دشمن به کار گرفته شد تا بتوانند اهداف مورد نظر خود را منهدم کنند.

پهپادهای کرار یکی دیگر از پهپادهای استفاده شده در رزمایش اخیر ارتش بود که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و با توجه به سرعت بالای آن در مأموریت‌های مختلف استفاده می‌شود.

یکی از مأموریت‌های پیش بینی شده برای پهپاد کرار به کارگیری آن، علیه پرنده‌های بدون سرنشین و یا با سرنشین دشمن در قالب رهگیری و انهدام پرنده مهاجم است.

پهپاد کرار قادر است انواع بمب‌ها با تناژ مختلف و سر جنگی متفاوت را با خود حمل کرده و به عنوان یک پرنده بدون سرنشین بمب افکن علیه اهداف ثابت و متحرک در منطقه رزمایش استفاده شود.

از جمله دیگر ویژگی‌های این پرنده، حضور به عنوان یک پرنده مهاجم انهدامی ست که همچون موشک علیه اهداف مشخص مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. در ادامه گزارش به بررسی تاکتیک‌ها و عملیات‌های صورت گرفته در این رزمایش می‌پردازیم.

شناسایی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی توسط پهپادهای ارتش

در لحظات آغازین از رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش، پهپادهای مراقبتی و شناسایی از نیروهای چهارگانه ارتش، عملیات پایش مرزهای کشور و شناسایی اهداف مدنظر در منطقه عمومی رزمایش را با موفقیت انجام دادند.

در این بخش از رزمایش پهپادهای یسیر، صادق، پلیکان، ابابیل ۳، یزدان و مهاجر ۶ با پرواز از پایگاه‌های پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران از نقاط مختلف کشور نسبت به شناسایی اهداف و همچنین مراقبت و پایش مناطق مورد نظر در مرزها و آب‌های بین‌المللی اقدام کردند.

امیر شیخ سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش با اشاره به اشراف اطلاعاتی ارتش بر مرزهایِ تحت کنترل با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله پهپادها، گفت: در این رزمایش تنها بخش کوچکی از دستاوردهای پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته خواهد شد.

وی تاکید کرد: حفظ و ارتقای آمادگی رزمی اصلی اجتناب‌ناپذیر برای ارتش جمهوری اسلامی ایران است و این آمادگی تمرینات مختلف در طول سال برای تمرین آموخته‌های علمی در محیط و میدان رزمایش است.

اخلال هواپایه در ارتباطات پهپادی با موفقیت تمرین شد

در ادامه اجرای اقدامات عملیاتی در نخستین روز از رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش، یگان‌های جنگ الکترونیک از نیروهای چهارگانه ارتش روش‌ها و راهکارهای جنگ الکترونیک را تمرین کردند.

عملیات اخلال ارتباطی زمین پایه در ارتباط پهپاد با ایستگاه کنترل زمینی و اخلال الکترونیک بر روی پهپادهای مهاجم نیروی حمله‌ور و کنترل این پهپادها به منظور جلوگیری از نفوذ به منطقه رزمایش از جمله اقدامات صورت گرفته در این بخش از رزمایش بود که با موفقیت توسط نیروهای نخبه و جوان ارتش جمهوری اسلامی ایران تمرین شد.

همچنین در این مرحله از رزمایش مشترک پهپادی ارتش، ایجاد اختلال در ارتباط پهپادی به صورت هواپایه و توسط پهپادهای ابابیل با موفقیت اجرا شد.

مقابله نرم و سخت با تهدیدات متصور در عملیات پهپادی با استفاده از تجهیزات نوین جنگ الکترونیک و همچنین سامانه‌های خود حفاظتی از دیگر اقدامات صورت گرفته در نخستین روز رزمایش مشترک پهپادی ارتش بود.

تمرین‏ عبور پهپادها از سپرهای دفاعی و جنگالی



در ادامه مرحله اصلی و عملیاتی رزمایش مشترک پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران انواع پهپادهای رزمی از نیروهای چهارگانه ارتش اهداف مورد نظر در منطقه عمومی رزمایش را با استفاده از تسلیحات دقیق و نقطه‌زن مورد اصابت قرار دادند.

در این مرحله از رزمایش، پهپادهای کمان، مهاجر ۶، کرار، کمان ۱۲، باور ۵ و ابابیل ۴ با استفاده از تسلیحات دقیق و نقطه‌زن بومی از جمله بمب‌های قائم، موشک‌های الماس ۱ و بمب‌های MK-82 اهداف در نظر گرفته شده در منطقه عمومی رزمایش که شامل اهدافی شبیه‌سازی شده از مراکز فرماندهی و کنترل دشمن، مخازن سوخت، زاغه‌های مهمات، سامانه‌های راداری و موشکی و اماکن تجمع نفرات بود را با دقت مورد اصابت قرار دادند.

امیر شیخ سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش با تاکید بر اینکه انواع مختلف پهپادها با برنامه‌های عملیاتی از پیش تعیین شده از نقاط مختلف و دوردست کشور به پرواز درآمده و با نظارت و هدایت مرکز راهکنشی رزمایش به اجرای عملیات می‌پردازند، خاطرنشان کرد: به دلیل دو طرفه‌بودن رزمایش، عبور پهپادها از سپرهای دفاعی و جنگالی تمرین و طی آن، ارزیابی موفقیت نیروهای مهاجم و یا مدافع برای اهداف عملیاتی و راهبردی ارتش ترسیم شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه این رزمایش در گستره کل کشور برگزار می‌شود قرارگاه راهکنشی ذوالفقار ارتش و چند قرارگاه فرعی در نقاط مختلف کشور وظیفه هدایت راهبردی و عملیاتی رزمایش را به عهده دارند.

امیر شیخ با بیان اینکه طراحی و تولید تسلیحات نقطه‌زن محمول بر پهپاد از برنامه‌های مدون ارتش جمهوری اسلامی ایران است، گفت: افزایش قدرت آتش، برد عملیاتی پهپادها و همچنین در کنار آن استفاده از تسلیحات دقیق و نقطه‌زن در راستای راهبرد «یک تیر - یک هدف» جزو برنامه‌های دنبال شده توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته بوده که با همت جهادی متخصصان جوان نیروهای مسلح در ارتش و صنایع دفاعی در قالب سامانه‌های سلاح محمول بر پهپاد محقق شده است.

پرواز پهپاد ضد رادار امید

در دومین روز رزمایش پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران شاهد انجام تمرینات رزمی با استفاده از مهمات و تسلیحات واقعی بودیم.

در این عملیات پهپاد کمان ۱۲ مجهز به بمب‌های قائم، پهپاد کرار مجهز به بمب مارک ۸۲، پهپاد مهاجر مسلح به موشک الماس، پهپادهای انهدامی آرش در چندین فروند، پهپاد انهدامی باور و پهپاد ژوبین در کنار پهپاد ضد رادار امید عملیات خود را علیه اهداف پیش‌بینی شده آغاز کردند.

اجرای عملیات پرواز جمع

در جریان رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش، انواع پرواز پهپادهای رزمی، انهدامی و مراقبتی شرکت کننده در رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش در ادامه مراحل اصلی این رزمایش با لیدری ابابیل ۴ عملیات پرواز جمع را اجرا کردند.

پرواز جمع با استفاده از سامانه پرواز جمع انجام می‌شود که متشکل از پهپاد پیشرو، پهپادهای دنباله‌رو و ایستگاه زمینی بوده که قابلیت اجرای عملیات به صورت برخط و یا برنامه‌ریزی شده به پهپادهای دنباله‌رو را دارا است، انجام مأموریت‌های شناسایی، مراقبت و انهدام اهداف زمینی و پروازی دشمن، برد عملیاتی و مداومت پروازی مناسب، قابلیت شبکه شدن از ۳ تا چند فروند بر روی انواع پهپادهای داخلی، دارای لینک امن و سیستم هدایت کنترل کاملاً بومی از دیگر قابلیت‌های پرواز جمع است.

همچنین در این مرحله از رزمایش، پرواز پهپادهای رزمی، انهدامی و مراقبتی ارتش از نقاط مختلف کشور از آب‌های گرم خلیج فارس و دریای عمان در جنوب تا مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز کشور، برای انجام مأموریت در منطقه عمومی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش و مناطق مرزی کشور با موفقیت انجام شد.

انهدام اهداف در ساحل و دریا توسط پهپادهای نیروی دریایی ارتش



در ادامه اجرای مرحله عملیاتی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش، پهپادهای رزمی نیروی دریایی ارتش با پرواز از عرشه یگان‌های سطحی نیروی دریایی ارتش با موفقیت اهداف از پیش تعیین شده در ساحل و دریا را مورد اصابت قرار دادند.

در این مرحله از رزمایش، پهپادهای انهدامی نیروی دریایی ارتش شامل باور ۵، ژوبین و آرش که از مبدأ دریا و عرشه یگان‌های سطحی نیروی دریایی ارتش در قالب ناودسته پهپادبر این نیرو در نقاط مختلف به پرواز درآمده بودند، با طی مسافت طولانی اهداف خود در ساحل و دریا را با موفقیت مورد اصابت قرار دادند.

پایش و رصد محیط پیرامونی در دریا و همچنین شناسایی اهداف دریایی نیز از دیگر ماموریت‌هایی بود که توسط پهپادهای عمود پرواز پلیکان نیروی دریایی ارتش و از مبدأ یگان‌های شناور انجام شد.

تمرین پرواز پهپادهای شناسایی نیروی دریایی ارتش فراتر از مرزهای دریایی و ایجاد اشراف اطلاعاتی برای یگان‌های شناور از دیگر مأموریت‌های اجرا شده در این بخش از رزمایش بود.



انهدام رادار دشمن توسط پهپاد امید



در ادامه اجرای مراحل اصلی و عملیاتی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران، عملیات انهدام هدف راداری در منطقه عمومی رزمایش با بهره‌گیری از هوش مصنوعی با موفقیت اجرا شد.

در این مرحله از رزمایش، پهپاد ابابیل ۴ با شناسایی هدف راداری، اطلاعات مربوطه را در بسترهای ارتباطی به پهپاد ضد تشعشع امید ارسال کرد و این هدف با موفقیت توسط پهپاد امید مورد اصابت قرار گرفت.

امیر شیخ سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش با تاکید بر اینکه در این رزمایش، از پهپادهای انهدامی آرش استفاده ویژه‌ای شده و این پهپادها اهداف دریایی و زمینی خود را به صورت گسترده و با موفقیت منهدم کردند، افزود: اجرای سناریوی پروازی از قبل طراحی شده، مورد هدف قرار دادن اهداف مشخص شده توسط پهپادهای انهدامی و رزمی و به کار گیری بمب‌ها و موشک‌های قابل ثبت روی پهپادها، جمع آوری اطلاعات به صورت سیگنالی و استفاده از محموله‌های اپتیکی در گستره جغرافیای کشور از غرب، جنوب غرب، شمال شرق و منطقه اصلی رزمایش بخشی از اقدامات نیروی‌های چهارگانه ارتش در این رزمایش بود.

وی نقطه زنی و استفاده از بمب‌های هوشمند را از ویژگی‌های بارز رزمایش تخصصی پهپادی ۱۴۰۲ ارتش توصیف کرد و اظهار داشت: در این رزمایش سامانه‌های پهپادی انهدامی و رزمی توانستند کلیه اهداف پیش بینی شده را با استفاده از مهمات هوشمند و به صورت نقطه‌زنی مورد اصابت قرار دهند.

گفتنی است؛ پرواز انبوه این تعداد پهپاد از پایگاه‌های مختلف زمینی، زیرزمینی و دریایی و اجرای عملیات در این حجم تا کنون سابقه نداشته است. قابلیت پرواز جمع با استفاده از هوش مصنوعی از جمله اقدامات نوآورانه در حوزه پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که قابلیت‌های عملیاتی و تاکتیکی منحصربه‌فردی را به ویژه در حوزه اجرای مأموریت‌های انهدامی به ارمغان آورده و این دستاوردها مرهون تلاش دانشمندان و متخصصان جوان کشور است.

‏ اجرای موفق عملیات اخلال راداری هوا پایه توسط کمان ۱۹

در ادامه مراحل اصلی رزمایش مشترک پهپادی ارتش، پهپاد کمان ۱۹ نیروی هوایی برای نخستین بار با انجام پرواز رزمی به چرخه عملیاتی این نیرو وارد و عملیات اخلال هوا پایه و اقدامات جنگ الکترونیک نیز در حوزه پهپادی با موفقیت اجرا شد.

در ادامه این رزمایش، یگان‌های جنگ الکترونیک از نیروهای چهارگانه ارتش روش‌ها و راهکارهای جنگ الکترونیک را تمرین و اجرا کردند.

عملیات اخلال ارتباطی زمین پایه در ارتباط پهپاد با ایستگاه کنترل زمینی و اخلال الکترونیک بر روی پهپادهای مهاجم نیروی حمله‌ور و کنترل این پهپادها به منظور جلوگیری از نفوذ به منطقه رزمایش از جمله اقدامات صورت گرفته در این بخش از رزمایش بود که با موفقیت توسط نیروهای جنگالی حاضر در منطقه رزمایش تمرین شد.

همچنین در این مرحله از رزمایش، عملیات اختلال در ارتباط پهپادی به صورت هوا پایه و توسط پهپادهای ابابیل ۴ و کمان ۱۹ با موفقیت اجرا شد.

مقابله نرم و سخت با تهدیدات متصور در عملیات پهپادی با استفاده از تجهیزات نوین جنگ الکترونیک زمین پایه و هوا پایه و همچنین سامانه‌های خود حفاظتی از دیگر اقدامات صورت گرفته در رزمایش مشترک پهپادی ارتش بود.

امیر شیخ سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش با اشاره به عملیات موفقیت آمیز پهپاد کمان ۱۹ نیروی هوایی ارتش در جریان این رزمایش تخصصی خاطرنشان کرد: پهپاد کمان ۱۹ برای نخستین بار با انجام پرواز رزمی به چرخه عملیاتی این نیرو وارد شد و با پرواز از یکی از پایگاه‌های پهپادی ارتش در کشور جنگ الکترونیک و اخلال راداری به صورت هوا پایه را با موفقیت انجام داد.

وی تصریح کرد: بخشی زیادی از تجهیزات و تسلیحات بومی استفاده شده در این رزمایش نیز که به دست جوانان و متخصصان کشورمان طراحی و تولید شده است به دلیل طبقه‌بندی و ملاحظات محرمانگی فناوری‌های به کار گرفته شده در این تسلیحات قابلیت رسانه‌ای شدن ندارد و در وقت مقتضی ویژگی‌ها و قابلیت‌های آنها به سمع و نظر ملت شریف ایران اسلامی خواهد رسید.

ارتقای توان درگیری پدافند هوایی ارتش از سکوی زمینی به سکوی هوایی



در دومین روز از رزمایش مشترک پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پهپادهای کرار ارتقا یافته که قابلیت تسلیح به موشک‌های هوا به هوا را دارند و برای درگیری علیه هرگونه اهداف پرنده متخاصم در هر ارتفاعی طراحی شده‌اند، پرنده‌های مهاجم را ابتدا رهگیری و سپس منهدم کردند.

در این شیوه دفاع هوایی در کنار دو روش پدافند هوایی مرسوم در جهان که شامل پدافند زمین پایه و هواپایه باسرنشین است مفهوم جدیدی از پدافند با سبک پدافند هوایی هواپایه بدون سرنشین به جهانیان معرفی شد که بی شک این دستاورد و ابتکار خلاقانه ضمن نشان دادن عزت، قدرت و اقتدار نیروهای مسلح به ویژه نیروی پدافند هوایی ارتش نویدبخش روحیه خودباوری و عزم ملی برای جوانان و دوستداران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای رشد و بالندگی در همه عرصه‌های علم و فن‌آوری است.

این طرح دفاعی تعریف جدیدی از قواعد نبردهای هوایی را ارائه می‌کند که به‌علت طبقه‌بندی محرمانه جزئیات آن مطرح نمی‌شود و افزایش عمق دفاعی، ارتقا ظرفیت پدافند تاکتیکی، انعطاف تغییر فضای درگیری پدافند از سکوی زمینی به سکوی هوایی، صرفه‌جویی در اقتصاد جنگ، افزایش قابلیت تحرک و جابجایی مؤلفه‌های توان رزم پدافندی و کاهش خطرات مربوط به استفاده از نیروی انسانی از ویژگی‌های برجسته این طرح است.

رهگیری و درگیری علیه پرنده هوایی با بهره‌گیری از پهپاد را یک عملیات بسیار پیچیده است و ظهور و بروز اینگونه طرح‌ها و ابتکارات که به نوبۀ خود معادلات و شیوه‌های رزم را دستخوش تغییرات بنیادی می‌کند، منجر به ایجاد بازدارندگی فعال خواهد شد.

رصد ناوشکن آرلی‌برک آمریکا توسط پهپاد ابابیل ۵ ارتش

پهپاد ابابیل ۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران که از بدنه جاذب امواج راداری برخوردار و به سختی قابل شناسایی است، توانست عملیات رصد و شناسایی ناوشکن آرلی‌برک آمریکایی را به مدت حدود ۲۴ ساعت در شمال اقیانوس هند انجام دهد.

این پهپاد براساس آنچه اعلام شده از پایگاه خود در جاسک به پرواز درآمده بود.

پهپاد ابابیل ۵، می‌تواند ۶ موشک نقطه‌زن با کلاهک شدید الانفجار را با خود حمل و در صورت نیاز به سوی اهداف شلیک کند.