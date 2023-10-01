معرفی اعضای هیات انتخاب و آثار داستانی جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بیژن میرباقری، محمدرضا شفاه، مریم بحرالعلومی، هاتف علیمردانی، امیر پذیرفته، یوسف منصوری و امیر بوالی ۷ عضو هیأت انتخاب بخش آثار داستانی چهلمین دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران هستند.

همچنین آثار داستانی راه یافته به چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

عناوین فیلم‌های کوتاه داستانی راه یافته به چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر است:

«اذان صبح به افق یزد» به کارگردانی زهره صباغیان از یزد

«استیک» به کارگردانی کیارش دادگر از تهران

«افسانه کوه ننوک» به کارگردانی محمدرضا مرادی از تهران

«اکو» به کارگردانی یوسف شفیق از گرگان

«اوروبروس» به کارگردانی فرهنگ عمرانی از گرگان

«آپولو» به کارگردانی فرزاد رنجبر از سمنان

«آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» به کارگردانی مهدیه محمدی از تهران

«آدلاید» به کارگردانی فرهاد غریبی از تهران

«آلفا» به کارگردانی مسعود محمدی تاکامی و مهیار صیفوری از تهران

«بازسازی» به کارگردانی علی توکلی از تهران

«بی هوا» به کارگردانی رویا پارسا از تهران

«پسر خورشید» به کارگردانی راد پورجبار از تهران

«پیله» به کارگردانی مونا فرخنده از تهران

«تاخاری‌ها» به کارگردانی محمد آریانیک از تهران

«تاکسیدرمیست» به کارگردانی بهزاد علوی و سوسن سلامت از تهران

«ترموستات» به کارگردانی روزبه اخوان از رشت

«تکان» به کارگردانی شاهین حق‌شعار از تهران

«جاذبه غیرنیوتنی» به کارگردانی علیرضا صادقی از تهران

«خوانا بنویسید» به کارگردانی مرتضی علیزاده از مشهد

«خودکشی به سبک نیچه» به کارگردانی پیام کردستانی از سنندج

«خیال آبی» به کارگردانی الناز قنبری از تهران

«داستانی اسباب بازی» به کارگردانی علیرضا استوار از تهران

«داستان یک شب دزدی» به کارگردانی مهدی هادی‌زاده از تهران

«دَدَ چوپان» به کارگردانی سهیلا پورمحمدی از رشت

«دنیا منم فوعه» به کارگردانی مصطفی آقامحمدلو از تهران

«روزی روزگاری سینما» به کارگردانی علیرضا شمالی از گرگان

«رویای نیمه جان» به کارگردانی آرمین اعتمادی از تهران

«زاک» به کارگردانی علی خسروی از تهران

«زمرد» به کارگردانی مجتبی اسماعیل‌زاده بلوچ از تهران

«سربسته» به کارگردانی یاسر خیر از تهران

«سردست» به کارگردانی فاطمه سادات جوادی از قم

«شریف» به کارگردانی محمد علیزاده‌فرد از تهران

«صوراحیل» به کارگردانی اسماعیل عظیمی از قم

«صونا» به کارگردانی زهرا ترکمنلو از تبریز

«ضلعی برای خروج» به کارگردانی احسان همتی از شیراز

«قوتار» به کارگردانی علی علیزاده از قزوین

«کوچ» به کارگردانی امید یوسفی از تهران

«گربه ماهی» به کارگردانی امیرحسین مهماندوست از تهران

«لاری» به کارگردانی میثم مرادی از تهران

«مدیر مدرسه» به کارگردانی میکائیل دیانی از تهران

«مورچه» به کارگردانی فرهاد شنتیایی از تهران

«نابومی» به کارگردانی سعید قندهاری از نجف آباد

«ناظر» به کارگردانی ابوالفضل عزیزی از تهران

«نیمکت» به کارگردانی بهروز شمشیری از تبریز

«همه چیز به نظر آقای کاف بستگی دارد» به کارگردانی حسن حکمت‌روش از تهران

«یوفو» به کارگردانی سیدحمید حسینی و سیدمهدی حسینی از بیرجند

همچنین ۶ فیلم کوتاه داستانی زیر از سه دوره جشنواره منطقه‌ای «ایساتیس»، «خلیج‌فارس» و «دنا» به صورت مستقیم به چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه پیدا کردند که به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

«برادران آب‌تنی» به کارگردانی سروش البخشی نائینی از آبادان و برگزیده بهترین کارگردانی فیلم داستانی از شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یاسوج - دنا

«بعد از نیمه شب» به کارگردانی محمدرضا باقری از تهران و برگزیده بهترین کارگردانی فیلم داستانی از شصت‌وششمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان بوشهر - خلیج‌فارس

«زنانِ لجمَن» به کارگردانی زیور حجتی از اصفهان و برگزیده بهترین کارگردانی فیلم داستانی از شصت‌وپنجمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یزد - ایساتیس

«شیهه دور» به کارگردانی صمد قربان‌زاده از ارومیه و برگزیده بهترین فیلم جشنواره از شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یاسوج - دنا

«کرم‌چاله» به کارگردانی سیداحسان طالقانی اصفهانی از اصفهان و برگزیده بهترین فیلم جشنواره از شصت‌وپنجمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یزد - ایساتیس

«کمپانی» به کارگردانی ایلناز خیرخواه از قزوین و برگزیده بهترین فیلم جشنواره از شصت‌وششمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان بوشهر - خلیج‌فارس

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.