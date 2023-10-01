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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۱

نمایشگاه تولیدات زنان سرپرست خانوار در بوشهر برگزار شد

نمایشگاه تولیدات زنان سرپرست خانوار در بوشهر برگزار شد

بوشهر- مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از برگزاری نمایشگاه تولیدات زنان سرپرست خانوار در اداره بندر و دریانوردی بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: با همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی نمایشگاه عرضه محصولات تولیدی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت به مدت سه روز بر پا شده است.

وی افزود: محصولات تولیدی زنان سرپرست خانوار و صنایع دستی در چهار زمینه بافته‌های داری از شهرستان دشتستان و شهرستان گناوه، صنایع دستی دریایی از شهرستان دیر، حصیربافی از شهرستان دشتستان و نقاشی سه بعدی رزین از شهرستان کنگان به عرضه فروش گذاشته شدند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: نمایشگاه عرضه تولیدات زنان سرپرست خانوار برای ما از جهات مختلف ارزشمند است چرا که فرصتی برای ارائه تولیدات استان بوشهر فراهم می‌کند و از سوی دیگر تولید کننده‌ها مواجهه مستقیمی با مصرف کنندگان دارند.

روشن خاطرنشان کرد: با عنایت به برگزاری برنامه‌های روز دریانوردی که از سراسر کشور در بوشهر برگزار می‌شود استقبال خوبی از سوی کارمندان و مهمانان اداره کل بنادر و دریانوردی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است این نمایشگاه همزمان با ساعات اداری از ساعت هفت الی ۱۵ دایر است.

کد مطلب 5899963

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