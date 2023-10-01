به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در اظهاراتی مطبوعاتی تاکید کرد: موضوع مسجدالاقصی و اسرای فلسطینی به عنوان خط قرمزهای اصلی ملت و مقاومت فلسطین مطرح هستند که اجازه نمی دهیم صهیونیست‌ها به این موضوعات تعدی کنند.

وی افزود: این یک شعار نیست، بلکه واقعیتی است که در نبرد سیف القدس و دیگر نبردهابه اثبات رسیده است.

حازم قاسم بیان کرد که کابینه تندرو کنونی رژیم صهیونیستی جنگی دینی را علیه مقدسات اسلامی و مسیحی قدس به راه انداخته و به هر شیوه‌ای به دنبال اجرای طرح تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی است.

وی با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی جنگ و اعمال فشار علیه ساکنان قدس با هدف کوچاندن آنان را شدت بخشیده، تاکید کرد که تمامی اقدامات کابینه تندرو صهیونیستی در مسجدالاقصی و اطراف آن با هدف اجرای طرح یهودی‌سازی شهر قدس انجام می‌گیرد.

حازم قاسم اظهار داشت که آخرین جنایت دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین، حمله صبح امروز به اسرای فلسطینی در زندان ریمون بود.

وی اشاره کرد که کابینه تندرو صهیونیستی به رهبری شماری از راست‌گرایان افراطی در تلاش برای اعمال فشار بر اسرا با هدف در هم شکستن عزم و اراده آنان است، چرا که اسرا و مسجد الاقصی جزو رموز و نمادهای فلسطین هستند.

حازم قاسم اظهار داشت که جنایات کابینه تندرو رژیم صهیونیستی با تشدید مقاومت ملت فلسطین مواجه خواهد شد.