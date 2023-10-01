به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، جوانان مبارز فلسطینی طی بیانیه‌ای اعلام کردند که در واکنش به تعرض‌های شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی و تعرض به اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی، امروز تظاهرات خود در مرز میان نوار غزه و اراضی اشغالی را از سر خواهند گرفت.

جوانان فلسطینی در این بیانیه تصریح کردند: دشمن به هتک حرمت مقدسات ما شدت بخشیده است. ما پیشتر گفته بودیم که مسجدالاقصی خط قرمز ماست. اقدامات دشمن جایی برای سکوت نگذاشته و ما را به اتخاذ تصمیم، پیشگامی و به دست گرفتن ابتکار عمل در میدان مبارزه شرافتمندانه و دفاع از حرمت‌ها، مقدسات و ملتمان واداشته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما چاره‌ای جز این نداریم که بنا بر وظیفه ملی و دینی خود برای حضور در نبردِ دفاع از اسیران فلسطینی، در مرز نوار غزه و سیم‌خاردارهای این منطقه که به دست جوانان انقلابی ما نابود می‌شوند به پا خیزیم. از این روی از چند هفته پیش با تمامی ادوات دست‌ساز و ساده انقلابیونمان، مشغول مبارزه با اشغالگران، نابودکردن دیوارهای آنان و هدف قراردادن ماشین‌های جنگی و سربازان آنان هستیم.

جوانان فلسطینی در این بیانیه از جوانان فلسطینی ساکن غزه و کرانه باختری خواستند که امروز در تمامی نقاط مرزی کرانه باختری و نوار غزه برای گرفتن انتقام آزادگان فلسطینی و دفاع از مسجدالاقصی دست به تظاهرات بزنند.