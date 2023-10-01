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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰

جوانان فلسطینی ساکن غزه:

تظاهرات در مرز اراضی اشغالی را از سر می‌گیریم

تظاهرات در مرز اراضی اشغالی را از سر می‌گیریم

مبارزان فلسطینی ساکن نوار غزه اعلام کردند که در واکنش به اقدامات اخیر صهیونیست‌ها، امروز تظاهرات خود در مرز میان این باریکه و اراضی اشغالی را از سر خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، جوانان مبارز فلسطینی طی بیانیه‌ای اعلام کردند که در واکنش به تعرض‌های شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی و تعرض به اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی، امروز تظاهرات خود در مرز میان نوار غزه و اراضی اشغالی را از سر خواهند گرفت.

جوانان فلسطینی در این بیانیه تصریح کردند: دشمن به هتک حرمت مقدسات ما شدت بخشیده است. ما پیشتر گفته بودیم که مسجدالاقصی خط قرمز ماست. اقدامات دشمن جایی برای سکوت نگذاشته و ما را به اتخاذ تصمیم، پیشگامی و به دست گرفتن ابتکار عمل در میدان مبارزه شرافتمندانه و دفاع از حرمت‌ها، مقدسات و ملتمان واداشته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما چاره‌ای جز این نداریم که بنا بر وظیفه ملی و دینی خود برای حضور در نبردِ دفاع از اسیران فلسطینی، در مرز نوار غزه و سیم‌خاردارهای این منطقه که به دست جوانان انقلابی ما نابود می‌شوند به پا خیزیم. از این روی از چند هفته پیش با تمامی ادوات دست‌ساز و ساده انقلابیونمان، مشغول مبارزه با اشغالگران، نابودکردن دیوارهای آنان و هدف قراردادن ماشین‌های جنگی و سربازان آنان هستیم.

جوانان فلسطینی در این بیانیه از جوانان فلسطینی ساکن غزه و کرانه باختری خواستند که امروز در تمامی نقاط مرزی کرانه باختری و نوار غزه برای گرفتن انتقام آزادگان فلسطینی و دفاع از مسجدالاقصی دست به تظاهرات بزنند.

کد مطلب 5900322

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