واکنش متفاوت دبیرکل فدراسیون پس از بیانیه سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی پس از شکست سه بر صفر نساجی مقابل الهلال عربستان در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا گفت: نساجی بازی خوبی انجام داد. فکر می‌کنم الهلال یکی از پرافتخارترین تیم‌های آسیا است بازیکنان خوبی به خدمت گرفته است دیروز پرسپولیس و امروز نساجی بازی خوبی را به نمایش گذاشتند. اگر نساجی بازی‌های آینده‌اش را مدیریت کند می‌تواند به عنوان تیم دوم از گروهش صعود کرد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره وضعیت چمن ورزشگاه گفت: چمن نسبت به گذشته خیلی بهتر شده زحمت زیادی در این مدت کوتاه کشیده شده از شرکت توسعه و تجهیز تشکر می‌کنم. واقعاً کار کردند و چمن نسبتاً آبرومندانه نسبت به بازی النصر بود.

او در واکنش به بیانیه باشگاه سپاهان تاکید کرد: ارکان AFC رأی را صادر می‌کند. اجازه بدهیم ما نظر ندهیم ارکان AFCجزئیات و مستندات را می‌گیرند و به عنوان ارکان مستقل رأی می‌دهند ولی امیدوارم سپاهان بتواند در ادامه راه موفق شود. بازی اولش را مقابل نیرو هوایی عراق خیلی خوب انجام داد. همه باید کمک کنند تا تیم‌های ما در آسیا موفق شوند. ما دو بازی در ورزشگاه آزادی برگزار کردیم، النصر و الهلال عربستان با ستارگان جهانی که آورده‌اند بازی‌های خوبی شد. امیدوارم دوستان‌مان در اصفهان هم تمهیدات خوبی را در نظر بگیرند تا سپاهان برگردد. سپاهان می‌تواند یکی از تیم‌های صعودکننده به مرحله بعدی باشد.

ممبینی در مورد واکنش باشگاه سپاهان علیه صحبت‌های او قبل از بازی تصریح کرد: قطعاً از سپاهان، پرسپولیس و نساجی حمایت خواهیم کرد. از هر تیمی که نماینده فوتبال کشورمان باشد حمایت می‌کنیم ولی این نیست که بخواهیم چیزهایی را بگوییم. شما سوال کردید موضوع چه بوده من خودم در اصفهان حضور داشته‌ام افسر امنیتی AFC مطالبی را خواسته که سپاهان هم تلاش کرده این مسئله انجام شود و دستور لغو بازی از سوی AFC صادر شد. اینکه حالا دوستان بیانیه بدهند به هر حال بازی انجام نشد غیر از این که نیست.

وی افزود: سپاهان زحمت خودش را کشید اما بازی برگزار نشد. ما حامی کلیه تیم‌های‌مان در آسیا هستیم فرقی ندارد نساجی، پرسپولیس، استقلال، سپاهان افتخارات فوتبال کشور هستند و همه جوره تیم‌ها را حمایت می‌کنیم اما خود باشگاه‌ها باید تلاش بیشتری کنند. امیدوار بودیم سپاهان در بازی اول پیروز شود که در لحظات آخر بازی مساوی شد و یک امتیاز به دست آورد. اگر دیروز هم بازی برگزار می‌شد سپاهان می‌توانست برنده شود این باشگاه پتانسیل بالایی دارد. جایی هم اگر بحث‌هایی مطرح است یا صحبت‌هایی می‌شود قصدمان کمک است.