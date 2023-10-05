ثبت نام مهارت آموزان رشته آموزش ابتدایی در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب در پردیس علامه طباطبایی بوشهر ضمن تبریک به پذیرفته شدگان این دوره مهارت آموزی اظهار داشت: به طور کلی ثبت نام مهارت آموزان در این دوره شامل مرحله غیر حضوری و مرحله حضوری می‌شود که در مرحله غیرحضوری آنها مدارک لازم را در سامانه معرفی شده در اطلاعیه سازمان مرکزی دانشگاه بارگذاری کرده و در مرحله حضوری نیز مدارک بارگذاری شده ثبت نام غیر حضوری با اصل مدارک توسط کارشناس مربوطه تطبیق داده می‌شود.

رضا درویشی گفت: ثبت نام حضوری تنها از کسانی به عمل خواهد آمد که اقدام به ثبت نام غیرحضوری کرده باشند و مدارک بارگذاری شده ثبت نام غیر حضوری آنها با اصل مدارک توسط کارشناس مربوطه مطابقت کند.

درویشی بیان داشت: این دوره شامل مهارت آموزان پذیرفته شده در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱، جاماندگان مشمولین قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰% و بالاتر و تکمیل ظرفیت معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در ۲ رشته آموزش ابتدایی و آموزش کودکان استثنایی است.

وی تصریح کرد: از پذیرفته شدگان رشته آموزش کودکان استثنایی استان بوشهر توسط همکاران ما در دانشگاه فرهنگیان استان فارس ثبت نام به عمل آمده و دوره مهارت آموزی آنها نیز در این استان مطابق برنامه ریزی سازمان مرکزی دانشگاه برگزار می‌شود.

درویشی خاطرنشان ساخت: دوره مهارت آموزی این پذیرفته شدگان شامل ۲ پودمان می‌شود که پودمان نخست از پنجشنبه هفته آینده ۲۰ مهرماه آغاز می‌شود و هر ۲ پودمان به صورت حضوری برگزار می‌شود.