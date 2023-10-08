همزمان با کاهش دما قیمت ها افزایش یافت/مرغ کیلویی ۸۷ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، معمولاً با کاهش دما شاهد افزایش قیمت محصولات فاسدشدنی از جمله اقلام خوراکی هستیم. در این هفته قیمت هر کیلو گوشت مرغ با ۱۲ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته از هر کیلو ۷۸ هزار تومان به ۸۷ هزار تومان رسید. این موضوع مشمول بازار تخم مرغ نیز شده و نرخ‌ها را از میادین میوه و تره بار تا خرده فروشی‌های سطح شهر متغیر کرده است به طوری که هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی از ۹۹ تا بیش از ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

بازار گوشت قرمز با مشتریان محدود افزایش قیمت نداشته و هر کیلو گوشت قرمز تنظیم بازار ۳۱۶ هزار تومان و گوشت تازه قصابی‌های سطح شهر ۵۶۰ هزار تومان قابل خرید است؛ اما قیمت کله و پاچه افزایش یافته و در برخی مناطق هر دست کله و پاچه به ۵۵۰ هزار تومان هم می‌رسد. این قیمت در مناطق مرکزی رو به پایین شهر بین ۴۲۰ تا ۴۹۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

قند و شکر نیز قیمت‌های متفاوت داشت و نرخ هر کیلو شکر بسته بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۳۴ هزار تومان (قیمت مصوب) بوده و در فروشگاه‌های متفرقه بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این برخورد سلیقه در میزان خرید هم اعمال شده و در برخی فروشگاه‌ها نوشته شده هر نفر می‌تواند ۴ بسته شکر خریداری کند و در برخی دیگر این عدد به ۲ بسته محدود شده است. قیمت قند نیز بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان در هر کیلو متغیر است.

بازار لبنیات با کش و قوس بسیار در نیمه نخست سال در نیمه دوم قیمت‌هایی تثبیت شده دارد اما به گفته فروشندگان از حجم خریدها کاسته شده است.

در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی می‌آید (تمام قیمت‌ها به هزار تومان است).

قیمت کالاهای اساسی