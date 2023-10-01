به گزارش خبرگزاری مهر، شهریور ١٤٠٢ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروههای مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور به شرح زیر است:
نان و غلات
در این گروه، اقلام برنج خارجی درجه یک با ۲.۴ درصد و شیرینی خشک با ١.٩ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به برنج ایرانی درجه یک با ٢.٨- است.
گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها
در این گروه، اقلام گوشت گاو یا گوساله با ٧. ٧ درصد، ماهی قزل آلا با ٦.٠ درصد و گوشت گوسفند با ٥.٠ درصد بیشترین افزایش قیمت و مرغ ماشینی با ٥.٨- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم مرغ با ۱۰.۰ درصد، شیر خشک با ٦.٠ درصد و کره پاستوریزه با ٣.٨ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به روغن نباتی جامد با ١.٨- درصد و روغن مایع با ٠.٦- درصد است.
میوه و خشکبار
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به موز با ۱۰.۳ درصد، پرتقال با ٧.٤ درصد و کشمش پلو با ٣.٣ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به لیمو ترش با ٩.٨- درصد و هندوانه با ٢.٧- درصد است.
سبزیجات و حبوبات
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به قارچ با ۲۱.۸ درصد، خیار با ١١.١ درصد، بادمجان با ٨.٥ درصد و کدو سبز با ٨.٣ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به گوجه فرنگی با ٦.٧- درصد، پیاز با ٥.٠- درصد و سیب زمینی با ٣.٩- درصد است.
قند و شکر، آشامیدنیها و سایر خوراکیها
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شکر با ٤, ٦ درصد، قند با ٣.٩ درصد، چای خارجی بستهای و سس گوجه فرنگی با ٣.٦ درصد است.
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