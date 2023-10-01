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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۷

بیشترین افزایش قیمت در شهریور به تخم مرغ،گوشت قرمز و قزل‌آلا رسید

بیشترین افزایش قیمت در شهریور به تخم مرغ،گوشت قرمز و قزل‌آلا رسید

تخم مرغ با ۱۰.۰ درصد، گوشت گاو یا گوساله با ٧.٧ درصد، ماهی قزل آلا با ٦.٠ درصد، گوشت گوسفند با ٥.٠ درصد و بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل (مرداد) داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریور ١٤٠٢ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور به شرح زیر است:

نان و غلات

در این گروه، اقلام برنج خارجی درجه یک با ۲.۴ درصد و شیرینی خشک با ١.٩ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به برنج ایرانی درجه یک با ٢.٨- است.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها

در این گروه، اقلام گوشت گاو یا گوساله با ٧. ٧ درصد، ماهی قزل آلا با ٦.٠ درصد و گوشت گوسفند با ٥.٠ درصد بیشترین افزایش قیمت و مرغ ماشینی با ٥.٨- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم مرغ با ۱۰.۰ درصد، شیر خشک با ٦.٠ درصد و کره پاستوریزه با ٣.٨ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به روغن نباتی جامد با ١.٨- درصد و روغن مایع با ٠.٦- درصد است.

میوه و خشکبار

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به موز با ۱۰.۳ درصد، پرتقال با ٧.٤ درصد و کشمش پلو با ٣.٣ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به لیمو ترش با ٩.٨- درصد و هندوانه با ٢.٧- درصد است.

سبزیجات و حبوبات

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به قارچ با ۲۱.۸ درصد، خیار با ١١.١ درصد، بادمجان با ٨.٥ درصد و کدو سبز با ٨.٣ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به گوجه فرنگی با ٦.٧- درصد، پیاز با ٥.٠- درصد و سیب زمینی با ٣.٩- درصد است.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شکر با ٤, ٦ درصد، قند با ٣.٩ درصد، چای خارجی بسته‌ای و سس گوجه فرنگی با ٣.٦ درصد است.

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کد مطلب 5900377

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