دریافت 4 MB کد مطلب 5905714 https://mehrnews.com/x33cHN ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶ کد مطلب 5905714 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶ تخریب مساجد غزه با موشکهای رژیم صهیونیستی مساجد در غزه توسط موشک های رژیم صهیونیستی تخریب شدند. کپی شد مطالب مرتبط درخواست سازمان بسیج اساتید از دانشگاهیان در سراسر جهان برای حمایت از فلسطین لحظه اصابت راکتهای حزب الله به اهدافی در شمال فلسطین اشغالی انتشار تصاویر نظامیان کشته شده اسرائیلی/ عجز و ناله برای عدم اعزام به جنگ+ فیلم تماشای روایت شادی مردم در پیروزی جبهه مقاومت فلسطین حمایت دانشآموزان و جامعه فرهنگی البرز از ملت مظلوم فلسطین شمار شهدای غزه به ۳۱۳ نفر رسید/ بمباران منازل رهبران سرشناس حماس ورود ۳۰۰ مبارز فلسطینی دیگر به داخل شهرکها/ از سرگیری حملات از لبنان به اراضی اشغالی برچسبها فلسطین غزه رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی مقاومت فلسطین
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