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کد مطلب 5905714
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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶

تخریب مساجد غزه با موشک‌های رژیم صهیونیستی

تخریب مساجد غزه با موشک‌های رژیم صهیونیستی

مساجد در غزه توسط موشک های رژیم صهیونیستی تخریب شدند.

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