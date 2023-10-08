  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

ورود ۳۰۰مبارز فلسطینی دیگر به داخل شهرک‌های صهیونیستی

ورود ۳۰۰مبارز فلسطینی دیگر به داخل شهرک‌های صهیونیستی

منابع عبری با اذعان به ورود شمار دیگری از مبارزان مقاومت فلسطین به داخل اراضی اشغالی، از وضعیت بغرنج امنیتی رژیم صهیونیستی در پی تداوم درگیری‌های مسلحانه در این مناطق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برآوردها از این مساله حکایت دارد که امروز ۲۰۰ تا ۳۰۰ نیروی مسلح دیگر از غزه وارد شهرک ها (اراضی اشغالی) شده‌اند.

در همین حال هم شبکه ۱۳ به نقل از یک مقام صهیونیست اعلام کرد که شاهد یک شکست اطلاعاتی خطرناک هستیم و برآوردها حکایت از تداوم جنگ تا چند هفته است.

حمله راکتی مجدد از لبنان به شمال فلسطین اشغالی/ تنش‌ها بالا گرفت

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حملات راکتی از سمت لبنان به شمال فلسطین اشغالی ازسرگرفته شده است.

تنش‌ها در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی میان حزب الله و دشمن صهیونیستی بالا گرفته است. شبکه الجزیره اعلام کرد که یک تانک صهیونیستی ۳ گلوله خمپاره به سمت مزرعه‌ای در مجاورت مزارع اشغالی شبعا در واکنش به حملات حزب الله شلیک کرده است.

در همین حال نیز ارتش صهیونیستی از حمله خمپاره‌ای مجدد از داخل لبنان به سمت اراضی اشغالی خبر داد.

کد مطلب 5905820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار