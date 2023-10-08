ورود ۳۰۰مبارز فلسطینی دیگر به داخل شهرک‌های صهیونیستی

منابع عبری با اذعان به ورود شمار دیگری از مبارزان مقاومت فلسطین به داخل اراضی اشغالی، از وضعیت بغرنج امنیتی رژیم صهیونیستی در پی تداوم درگیری‌های مسلحانه در این مناطق خبر دادند.