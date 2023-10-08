به گزارش خبرگزاری مهر، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برآوردها از این مساله حکایت دارد که امروز ۲۰۰ تا ۳۰۰ نیروی مسلح دیگر از غزه وارد شهرک ها (اراضی اشغالی) شدهاند.
در همین حال هم شبکه ۱۳ به نقل از یک مقام صهیونیست اعلام کرد که شاهد یک شکست اطلاعاتی خطرناک هستیم و برآوردها حکایت از تداوم جنگ تا چند هفته است.
حمله راکتی مجدد از لبنان به شمال فلسطین اشغالی/ تنشها بالا گرفت
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حملات راکتی از سمت لبنان به شمال فلسطین اشغالی ازسرگرفته شده است.
تنشها در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی میان حزب الله و دشمن صهیونیستی بالا گرفته است. شبکه الجزیره اعلام کرد که یک تانک صهیونیستی ۳ گلوله خمپاره به سمت مزرعهای در مجاورت مزارع اشغالی شبعا در واکنش به حملات حزب الله شلیک کرده است.
در همین حال نیز ارتش صهیونیستی از حمله خمپارهای مجدد از داخل لبنان به سمت اراضی اشغالی خبر داد.
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