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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹

با مصوبه مجلس؛

قبوض آب، برق و گاز مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صفر شد

قبوض آب، برق و گاز مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صفر شد

با تصویب مجلس شورای اسلامی، تعرفه آب، برق و گاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف الگوی مصرف صفر منظور می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر (یکشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف به تناسب بُعد خانوار (صرفاً برای آب)  برابر با صفر منظور گردد.

معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های ساختمانی

بر اساس بند الحاقی ۴ ماده ۳۹، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانی حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می‌باشند.

کد مطلب 5906164
زهرا علیدادی

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