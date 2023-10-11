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کد مطلب 5907046
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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶

تجمعات عظیم حامیان فلسطین در آمریکا

تجمعات عظیم حامیان فلسطین در آمریکا

تصاویری از تجمع و راهپیمایی حامیان فلسطین در مناطق مختلف آمریکا را مشاهده می‌کنید.

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