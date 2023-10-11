دریافت 14 MB کد مطلب 5907046 https://mehrnews.com/x33dfY ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶ کد مطلب 5907046 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶ تجمعات عظیم حامیان فلسطین در آمریکا تصاویری از تجمع و راهپیمایی حامیان فلسطین در مناطق مختلف آمریکا را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مرموزترین فرمانده حماس چه کسی است؟ هلاکت ۸۰۰ صهیونیست در «طوفان الاقصی»/ تداوم عملیات نفوذ مبارزان مقاومت صدای آژیر خطر در تل آویو به صدا درآمد/ حمله صهیونیستها به آمبولانسها و بیمارستانها شنیده شدن صدای آژیر خطر در الجلیل/ اوج سردرگمی صهیونیستها توسعه صنعت هستهای، راهگشای مسیر پیشرفت است برچسبها فلسطین تظاهرات مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی
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