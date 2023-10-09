طرح ملی پرورش ماهی در قفس استان مرکزی در هرمزگان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی عصر دوشنبه در همایش استانی یاوران وقف اظهار داشت: طرح پرورش ماهی در قفس با ظرفیت اسمی ۵۰۰۰ تُن پرورش انواع ماهی با سرمایه گذاری موقوفات استان مرکزی آماده افتتاح و نخستین محصول در آبان ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه ۱۴ هزار بسته معیشتی از محل موقوفات به ارزش ۸۵ میلیارد ریال پارسال، میان نیازمندان استان مرکزی توزیع شد، گفت: ثبت ۲۵ وقف جدید به ارزش ۷۵۰ میلیارد ریال، اعزام ۳۳۰ نفر به کربلای معلی و مشهد مقدس به ارزش ۷ میلیارد ریال، برپایی موکب امامزادگان استان مرکزی در کاظمین و پذیرایی از ۵۰ هزار زوّار اربعین به مدت ۱۵ روز، کمک به ازدواج جوانان، آزادسازی زندانیان و دارو و درمان مستمندان در مجموع به ارزش ۶ میلیارد ریال همچنین کمک به ۲ هزار یتیم را می‌توان از اقدامات اوقاف استان مرکزی است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بیان کرد: بارزترین مصداق رویدادهایی که سبب جاودانگی انسان می‌شود موضوع وقف است چرا که امکان متوقف کردن وقف به لحاظ شرعی وجود ندارد و نیت موقوفه تا ابد جاودان و محفوظ است.

حجت الاسلام واحدی ادامه داد: برخی از خیرین در وقف‌های مشارکتی به نیات مختلف در قالب اوراق مشارکتی، سهیم می‌شوند که در این نوع وقف، توان مالی حتی به کمترین میزان قابل پذیرش است.

وی بیان کرد: با سرمایه گذاری موقوفات استان مرکزی طرح ملی پرورش ماهی در قفس در بندر چارک استان هرمزگان ایجاد شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: این طرح با ظرفیت اسمی ۵۰۰۰ تُن پرورش انواع ماهی با سرمایه گذاری موقوفات استان مرکزی به مرحله بهره برداری رسیده است که نخستین محصول در آبان ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

حجت الاسلام واحدی تاکید کرد: خیرین در قالب شوراهای خیریه با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تعامل و هم افزایی مناسبی داشتند که جای تقدیر دارد و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد که همواره رفع نیازهای مردم با حفظ کرامت انسانی سرلوحه امور قرار گیرد.