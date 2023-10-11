به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که وزیر خارجه آمریکا تصمیم دارد به اردن و اراضی اشغالی سفر کند.
به نوشته وبسایت روزنامه «جروزالمپست» در بحبوحه جنگ بین اسرائیل و حماس، آنتونی بلینکن به منظور دیدار و گفتوگو با مقامات ارشد، تصمیم دارد به اسرائیل و اردن سفر کند؛ امروز چهارشنبه واشنگتن را ترک میکند و فردا پنجشنه وارد اسرائیل میشود.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که «آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به اسرائیل سفر خواهد کرد تا با شرکای اسرائیلی خود به طور مستقیم در مورد وضعیت میدانی تعامل داشته باشد.»
وزیر خارجه آمریکا در حالی برای دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی به اراضی اشغالی سفر میکند که رژیم صهیونیستی پس از عملیات بزرگ و انتقامجویانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین، به شکلی بیرحمانه و وحشیانهای در حال بمباران شدید شهرهای نوار غزه و کشتار مردم فلسطین است. رئیسجمهور و مقامات ارشد آمریکا در روزهای اخیر بارها حمایت خود را از جنایات ارتش صهیونیستی در نوار غزه را اعلام کردند.
همزمان وزارت بهداشت فلسطین از شهادت ۸۴۹ نفر و زخمی شدن ۴۳۶۰ نفر بر اثر تنش آفرینی های اشغالگران در غزه و کرانه باختری خبر داد.
وزارت بهداشت نوار غزه در تازهترین آمار اعلام کرد: شمار شهدای غزه از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا این لحظه به ۸۴۹ نفر افزایش یافته و شمار مجروحان هم به حدود ۴۳۶۰ هزار نفر رسیده است. ۱۴۳ نفر از شهدا کودک و ۱۰۵ نفر هم زن هستند.
صبح روز شنبه نیروهای مقاومت فلسطین در یک عملیات دقیق و هماهنگ ضمن عبور از مرزهای غزه و ورود به شهرکهای اشغالی در اطراف نوار غزه، در کمتر از نیم ساعت بیش از ۵ هزار راکت و موشک به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک کردند. تصاویر فرار صهیونیستها با لباس شخصی، کشته شدن سربازان مرزی، غنمیت گرفته شدن ماشین و حتی تانکهای اسرائیلی در پاسگاههای مرزی همگی نشان از عمق غافلگیری صهیونیستها دارد.
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