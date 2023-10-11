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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۵۵

با حضور زارع پور تشریح شد؛

دستاوردهای وزارت ارتباطات دراردوی ملی آموزشی دانش‌آموزان خبرنگار

دستاوردهای وزارت ارتباطات دراردوی ملی آموزشی دانش‌آموزان خبرنگار

وزیر ارتباطات با حضور در اردوی ملی آموزشی دانش‌آموزان خبرنگار به تشریح دستاوردهای وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع دانش‌آموزان دختر خبرنگار خبرگزاری پانا از سراسر کشور که در اردوی ملی آموزشی در اردوگاه شهید باهنر شرکت کرده بودند حاضر شد و در جمع صمیمی دانش آموزان، اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه شبکه ارتباطی، توسعه دسترسی ارتباطی به ویژه در روستاها، صنعت فضایی و…. را تشریح کرد.

در جریان سخنان وزیر ارتباطات چند کلیپ در تشریح و تبیین حوزه‌های کاری وزارت ارتباطات از جمله توسعه شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری و صنعت فضایی پخش شد که اطلاع و آگاهی دانش‌آموزان از توانمندی‌ها و دستاوردها به ویژه در صنعت فضایی و پرتاب ماهواره به فضا با تشویق‌های مکرر آنها همراه شد.

زارع‌پور در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه صنعت فضایی دارای سخت‌ترین استانداردها در میان سایر صنایع است، گفت: با وجود تمامی محدودیت‌ها و مشکلات، ما امروز به همت متخصصان جوان و نخبه کشورمان توانسته‌ایم در میان کشورهایی قرار بگیریم که در صنعت فضایی در جهان حرفی برای گفتن دارد.

وزیر ارتباطات در پایان به سوالات تعدادی از دانش‌آموزان پاسخ داد و پس از ترک سالن در جمع دانش‌آموزان خبرنگاری قرار گرفت که علاقه‌مند بودند با وزیر ارتباطات مصاحبه کنند.

کد مطلب 5908487
هنگامه فروغی

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