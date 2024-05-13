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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۵

رییس اورژانس بیمارستان دزفول:

یک نفر بر اثر اصابت صاعقه در دزفول جان باخت

یک نفر بر اثر اصابت صاعقه در دزفول جان باخت

دزفول- رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: شهروند دزفولی بر اثر برخورد صاعقه، جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معمارزاده ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: حوالی ساعت ۱۲:۲۰ ظهر امروز گزارشی مبنی بر مصدومیت مردی ۴۲ ساله بر اثر برخورد صاعقه در مزارع اطراف شهر میانرود دزفول به مرکز ارتباطات اورژانس این شهرستان اعلام شد.

وی به انتقال مصدوم به بیمارستان توسط آمبولانس و انجام عملیات احیا در حین انتقال اشاره کرد و افزود: با وجود تلاش کارشناسان فوریت‌های پزشکی و همچنین کادر پزشکی و پرستاری مستقر در بیمارستان بزرگ دزفول اما مرد ۴۲ ساله، جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دزفول، برخورد صاعقه را حادثه‌ای نادر اما به شدت خطرناک عنوان کرد و در خطاب به مردم گفت: اگر در فضای باز هستید، به جای ایستادن زیر درختان بلند یا در نزدیکی اشیای فلزی، به مکان‌های دیگر با امنیت بیشتر مانند خودرو یا ساختمان مراجعه کنید و در مناطقی با فعالیت صاعقه بیشتر، همیشه آماده باشید و از کار با تلفن همراه خودداری کنید.

کد مطلب 6105316

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