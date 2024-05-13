۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۰

جشن دخترونه در صحن دانشگاه تهران برگزار شد

«جشن دخترونه» به مناسبت روز دختر و دهه کرامت در صحن پردیس مرکزی دانشگاه تهران با حضور دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در این جشن که با پخش مولودی خوانی در چهار راه مسجد و در جوار مزار شهدای گمنام همراه بود، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی کرمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و محمدحسین حاج ابراهیمی معاون مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه با حضور در جمع دانشجویان، با اهدای گل و هدیه «جشن دخترونه» به دانشجویان دختر دانشگاه تهران، روز دختر را گرامی داشتند.

