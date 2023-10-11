تخلیه همزمان ۹ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام

ابوطالب گرایلو در گفت و گو با خبرنگار اظهار کرد: ورود بخشی از این محمولات توسط شرکتهای بخش خصوصی و بخش دیگر آن نیز توسط بخش دولتی به منظور کنترل شرایط و تأمین نیاز بازار انجام شده است.
گرایلو در ادامه به پروژهمحور کردن نحوه مدیریت تخلیه کشتیها اشاره کرده و گفت: این موضوع تأثیر مهمی در ارتقا بهرهوری، بهبود فرآیند عملیاتی و کاهش زمان حمل دارد.
وی در ادامه افزود: میزان کالای وارد شده شامل گندم در قالب ۲ فروند کشتی، ذرت در قالب سه فروند کشتی، کنجاله سویا در قالب ۲ فروند کشتی، یک فروند حامل دانه روغنی سویا و یک کشتی تانکر حامل روغن خوراکی است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در تشریح مزیتهای این بندر بزرگ تجاری کشور بیان کرد: دسترسی سریع مراکز صنعتی و جمعیتی کشور به بندر امام خمینی (ره) به واسطه فاصله نزدیک و همچنین برخورداری از راههای مواصلاتی مناسب (جادهای و ریلی) از جمله مزایای این بندر بزرگ تجاری به عنوان بندر کانونی تخلیه و بارگیری غلات و کالاهای اساسی کشور برای صاحبان کالا و بازرگانان است.
گرایلو گفت: با پهلوگیری این تعداد کشتی در اسکلههای غلات بندر امام خمینی (ره)، مجموع کشتیهای حامل کالاهای اساسی پهلوگرفته در این بندر به ۱۰۶ فروند کشتی به ظرفیت ۶ میلیون و ۳۷۹ هزار تن رسید.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی شامل گندم، شکرخام، روغن نباتی، سویا، ذرت و نهادههای دامی و کشاورزی بر اساس برنامه زمانبندی وارد این بندر شده و بهوسیله حمل و نقل جادهای و ریلی به استانهای مختلف کشور منتقل شده است.
گرایلو، جلب رضایت مشتریان و وفادار کردن آنان به بهرهگیری از خدمات مطلوب زیرساختی و روساختی، ارتقا سطح ایمنی، بهبود زمان سرویس تایم در فرآیندهای پهلودهی، تخلیه و بارگیری و هم چنین افزایش سطح بهرهوری را از مهمترین سیاستها و اهداف کلان این مجتمع بزرگ بندری عنوان کرد.
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