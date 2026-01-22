ثبت رکوردهای جدید تخلیه کالاهای اساسی از کشتی ها در بندر امام

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در دی‌ماه سال جاری، رکورد ماهانه تخلیه حدود ۱.۸ میلیون تن انواع کالاهای اساسی شکسته شد. این مقدار نسبت به رکورد قبلی که در شهریور ۱۴۰۰ ثبت شده بود، چهار درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید تخلیه، رکورد نرم عملیات تخلیه یک کشتی نیز جابجا شد.

در این عملیات، کشتی حامل ۷۵ هزار تن ذرت در مدت کمتر از سه روز و با میانگین روزانه بیش از ۲۷ هزار تن تخلیه شد که از نظر بهبود و ارتقا شاخص های عملیات بندری در کشور بی‌سابقه است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، این دستاوردها را در نتیجه به ثمر رسیدن پروژه های توسعه‌ای بندر که با انجام سرمایه‌گذاری های عظیم بخش دولتی و خصوصی در ایجاد زیرساخت ها و روساخت های مدرن بندری و با هدف ارتقای استانداردها و بهبود شاخص های عملیاتی بندر انجام شده عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از این ظرفیت‌ها، سهم این بندر در تأمین امنیت و پایداری زنجیره کالاهای اساسی کشور، به‌طور قابل توجهی ارتقا یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) طی ۱۰ ‌ماهه سال ۱۴۰۴، به بیش از ۱۴.۵ میلیون تن رسید. این آمار، بیانگر رشد حدود ۱۵ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است.