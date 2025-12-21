رشد عملیات تخلیه و خروج کالاهای اساسی در بندر امام

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تشریح عملکرد بندر امام در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک به مناسبت هفته حمل و نقل اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا مقطع کنونی، مجموعاً ۲۱۷ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده‌اند. حجم کل محموله‌های تخلیه‌شده از این شناورها بالغ بر ۱۲.۷ میلیون تن است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۴ درصدی در تناژ عملیات را نشان می‌دهد.

وی افزود: این آمار بیانگر تمرکز ویژه بر تأمین زنجیره کالاهای استراتژیک کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به عملکرد بخش لجستیک بندر در توزیع و خروج کالا گفت: در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، طی این مدت حدود ۱۲.۶ میلیون تن از بندر به مقاصد مصرف جابجا شده که ۱۱.۸ میلیون تن کالا از طریق شبکه جاده‌ای جابه‌جا شده و برای این منظور ۴۹۶ هزار دستگاه کامیون از بندر خارج شده‌اند. این میزان خروج کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

گرایلو خاطرنشان کرد: در بخش حمل‌ونقل ریلی نیز استفاده از واگن‌های خروجی رشد ۴ درصدی داشته که بیانگر بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های ترکیبی حمل‌ونقل در تسریع ارسال کالاهای اساسی است.

وی ثبت رکورد بی‌سابقه تخلیه روزانه را یکی از دستاوردهای مهم سال جاری عنوان کرد و گفت: در تاریخ ۲۹ آذرماه امسال، با برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق میان بخش‌های عملیاتی، تخلیه همزمان ۱۱ فروند کشتی حامل کالای اساسی در اسکله‌های بندر امام خمینی انجام شد. در نتیجه این عملیات، ۸۸ هزار و ۲۸۸ تن انواع کالای اساسی در یک شبانه‌روز تخلیه شد که به عنوان بالاترین نصاب تخلیه روزانه در کارنامه این بندر به ثبت رسیده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در پایان اظهار کرد: بندر امام خمینی (ره) نه تنها به عنوان دروازه ورود کالاهای اساسی نقش کلیدی ایفا می‌کند، بلکه با بهره‌گیری از شبکه‌های جاده‌ای و ریلی کشور، امکان انتقال سریع و گسترده این کالاها به نقاط مختلف فراهم شده تا نیازهای اساسی کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شود.