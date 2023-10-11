  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

میدل ایست آی:

صدها نظامی فرانسوی برای جنگ علیه غزه وارد اراضی اشغالی شدند

صدها نظامی فرانسوی برای جنگ علیه غزه وارد اراضی اشغالی شدند

وبگاه میدل ایست آی در گزارشی از انتقال صدها نظامی فرانسوی که دارای تابعیت مضاعف اسرائیلی هستند، به اراضی اشغالی جهت مشارکت در جنگ علیه غزه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عبری روز گذشته از طرح ارتش رژیم صهیونیستی برای انتقال صدها نظامی از اروپا و آمریکا به اراضی اشغالی خبر داده بودند.

بنابراین گزارش، در پی ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی برابر مقاومت فلسطین، سران رژیم صهیونیستی با فراخواندن نظامیان ذخیره خود تلاش دارند قوای خود را تقویت کنند.

در همین رابطه، وبگاه میدل ایست آی امروز گزارش داد که صدها نظامی فرانسوی برای پیوستن به ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد علیه غزه، وارد اراضی اشغالی شده اند.

در این گزارش از این اقدام با عنوان مشارکت فرانسه در جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان یاد شده و آمده است: این نظامیان فرانسوی از اعضای نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل هستند که تابعیت مضاعف اسرائیلی را نیز دارا هستند.

یک روزنامه فرانسوی در سال ۲۰۱۸ با افشای اطلاعاتی محرمانه اعلام کرد که ۴ هزار و ۱۸۵ فرانسوی (در آن زمان) عضویت ارتش رژیم صهیونیستی را داشته اند. آماری که برخی منابع آن را بالاتر دانسته و تاکید کرده اند که در سال های اخیر نیز تصاعدی بوده است.

این اقدامات در حالی از سوی دولت فرانسه مورد حمایت قرار دارد که نهادها و شخصیت های حقوق بشری فرانسوی انتقادات شدیدی به این پشتیبانی ها دارند و تاکید می کنند که هرگونه همکاری با ارتش رژیم صهیونیستی به معنای مشارکت در جنایات جنگی علیه نوار غزه و فلسطینیان است.

کد مطلب 5908774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP AE ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      72 46
      پاسخ
      والا این جنگ تن به تن فقط برای حماس مبارزان مقاومت خود نظامی ها هستند مردانه و تن به تن نه کشتن مردم اما صهیونیست ها با دروغ نیرنگ حیله در تلاش هستند با کشتن ادیان مختلف حماس و مقاومت رو محکوم به کشتار ملت ها ادیان مختلف آنجا کنندروباه تر مکارتر حیله گرتر از نتانیاهو صهیونیست ها والا تو دنیا نیست
      • اسرائیل خره گاو منه IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
        10 2
        واقعا برای کشورهای مسلمان باید تأسف خورد. خیلی راحت میتونیم اسرائیل رو نابود کنیم
    • دهقان IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      80 52
      پاسخ
      ننگ بر دولت های عربی که فقط تماشا گر قتل عام فلسطینی ها هستند لا اقل غیرت کشورهای ظالم حامی صهیونیسم داشته باشید اگر واقعا خداپرست هستید
      • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
        9 1
        احسنت
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      74 58
      پاسخ
      مزدروان فرانسوی و خارجی باید به دست حماس نابود شوند
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      86 47
      پاسخ
      رژیم جعلی اسراییل تا حالا هم با کمک مزدوران خارجی سرپا مونده ، حالا مزدورها علنا به میدان امدند، مرگ بر اسراییل
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      63 40
      پاسخ
      مرگ بر فرانسه
    • سیدعباس موسوی IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      62 35
      پاسخ
      پیروزی =یک یاعلی
    • AE ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      22 4
      پاسخ
      فرانسه در طول تاریخ ضد مسلمانان بوده پدر کشتار مسلمانان در صدر گروه ... غرب وحشی ..‌ صهیونیست هم سر آمد وحشی ها
    • پاکزاد IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      13 8
      پاسخ
      فرانسه آبروی خودش رو، با حمایت آشکار از رژیم صهیونیستی (کودک کش) برد.
    • M IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      26 3
      پاسخ
      فکر کنم میخان کار حماس را يکسره کنند
    • سیا US ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      17 16
      پاسخ
      غزه تبدیل به گورستان اونها و هر احمق دیگری خواهد شد 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • ممد IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      14 2
      پاسخ
      مرگ بر مزدور
    • مصطفی IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      14 11
      پاسخ
      حماس هم چند میلیون نیروی ذخیره در چند کشور مسلمان و غیر مسلمان جهان دارد و منتظر فراخوان هستند
    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      14 28
      پاسخ
      مشکلی نیس که ماهم برای جنگ با اونا اعلام امادگی میکنیم وسلام
      • IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
        31 8
        لطفا جمع نبند، شما میخوای تشریف ببری بهشت، بسم الله...
    • Taha IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      13 28
      پاسخ
      برای رزمندگان شجاع غزه فرقی نداره، هریک نفر رزمنده فلسطینی میتونه ده تاازاون حیوانات روناکار کنه میخوادصهیونیست کثیف باشه ویافرانسوی کثیف باشه،
      • میکانیک DE ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
        24 9
        فیلم هندی زیاد نگاه کردی توهم برداشتی
    • سعید IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      16 9
      پاسخ
      اینکه مشخصه که فرانسه یکی ازکشورهای ضداسلام هستش وچیزجدیدی نیست فقط خاک برسرکشورهای عربی بی بخار
    • میر IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      13 24
      پاسخ
      ما منتظر اجازه هستیم . رهبری اجازه بده میریم و ثابت میکنیم سربازان اسلام هستیم . نه آمریکا نه فرانسه نه هیچ کدام از آدم کش های غربی جلودارشان نیستند .
    • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      16 7
      پاسخ
      مرگ بر فرانسه. لعنت. بر. اسراییل
    • علی IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      10 1
      پاسخ
      الان وقت عمله سرشیطن باید قطع بشه ما آماده ایم دشمن با تمام توان وارد شده کمک کنید ماهم بریم
    • ناشناس IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      11 5
      پاسخ
      مرگ بر فرانسه جهان ظلم وکفر باهم متحد شدن
    • ی ایرانی IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      13 4
      پاسخ
      مرگ بر زورگویان اسرائیل
    • جواد IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      11 4
      پاسخ
      کشورهای عربی،غیرت بخرج بدهید به پا خیزید واین امپریالیستهای خونخوار را از سرزمینهایتان با لگد بیرون کنید
      • شیدا IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
        1 3
        الان از طرف سوریه و لبنان و جنوب غزه که هم مرز مصر هست جنگ مبارزان مسلمان ادامه داره انقدر هم بی کس و کار نیستند اگر آمریکا و اروپا وارد جنگ شدند تمام رزمندگان افغانستان پاکستان عراق ایران ترکیه و کشورهای آزادی خواه به حمایت از مسلمانان فلسطین وارد جنگ می‌شویم
    • محمد کریم زارع IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      13 3
      پاسخ
      انشالله به فضل خدا حماس و جهاد اسلامی و حزب‌الله لبنان پیروز است
    • روح الله IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      10 5
      پاسخ
      به یک هماهنگی وهمبستگی مسلمانان نیازهست فقط اتحادیک باربرای همیشه
    • بی نام RO ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      11 5
      پاسخ
      تابوت هایشان پاریس خواهد رفت.
    • سهراب IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      14 0
      پاسخ
      خدا به مردم بی دفاع وبی گناه رحم کنه ننگ بر آدمکشان
    • احمدنیسی IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      11 5
      پاسخ
      ای رهبرم به مااجازه بدید به غزه بریم به ارتش فلستین کمک کنیم خاهش میکنیم مارا بفرستت
    • ابوصادق IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      8 2
      پاسخ
      حیفه که این فرصت برای قتل عام صهیونیستها ومحو از تاریخ از دست برود.
    • شنتیا IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      8 2
      پاسخ
      پسته کسی که به نفع اسراییل جنایتکار لایک یا دیس لایک میده...مرگ بر تفکر غربی و صهیونیستی
    • علیرضا IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      8 0
      پاسخ
      اگه صهیونیستی داعش نیست پس چی هست داعش هم از کل دنیا عضو گیری داره...
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      9 1
      پاسخ
      خدایا به آبروی ابالفضل اسرائیل رو نابود کن مرگ بر اسرائیل =مرگ بر فرانسه
    • احمد خواجه IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      6 1
      پاسخ
      حزب الله عزیز کار را تمام کن الان وقشه بشار اسد جان وارد شو حضرت آقا چراغ سبز را روشن کن عزیز زهرا من هم به نوبه خودم آماده ام امر بفرمایید جان ناقابلم را در راه اسلام فدا خواهم کرد
    • شجاع IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      7 2
      پاسخ
      ما چی ما فقط نیگاه باز کنید مسیر رو انصافا انگلیس آمریکا فرانسه همه رفتن کمک اسرائیل ملت بیگناه فلسطین رو نابود کنند از طرف دیگه چین و تایوان این طرف روسیه و اوکراین فقط ما داریم نیگا میکنیم
    • یوسف موسوی AE ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      7 1
      پاسخ
      ما هم از ایران به کمک مقاومت خواهیم شتافت
    • ایرانسرا IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      8 1
      پاسخ
      از سپاه پاسداران می خواهیم نیروهای داوطلب برای پشتیبانی از سربازان غزه وفلسطین را ساماندهی وآماده سازی کنند تا اگر نیاز بود به یاری جبهه اسلام بشتابند حی علی خیر العمل
    • علی IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      5 2
      پاسخ
      کشور های مسلمان ۲ روز جلوی صادرات نفت رو بگیرن کمی کمتر بخورند و کوفت کنند همه چی حل میشه حتی خود اروپایی ها اسرائیل از بین می برند ولی اف بر این همه بی غیرتی و بی حمیتی البته بعضی ها شون چوب تنها موندن رو هم خوردن هیچ با پول نفت بر علیه شون توطئه هم شده حداقل یه بار امتحان کنید ضرر نداره
    • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      6 2
      پاسخ
      انشاء الله همه آنها به درک واصل شوند.
    • حمیدرضا IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
      2 1
      پاسخ
      این وسط خاک برسرامت اسلامی.. دورتادور فلسطین کشورهای بزرگ اسلامی هستند وتماشاجی قتل عام مسلمین شده اند. بعد اونا ازاونور دنیا برای حمایت میان. اندک مساعدت معنوی رو هم ازترس آمریکا انکار میکنند.. بابا همه جمع شن هرکی دوتا موشک بزنه آمریکا تا ابد بله قربان گوی خاور میانه خواهد شد.. ازاین غم اگر مومنی
    • م IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
      2 1
      پاسخ
      ای لعنت به جدو آباد فرانسه آخه فلسطین بیچاره چی داره که لشکر کشی میکنی نامردای حرامی
    • نوری RO ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
      2 1
      پاسخ
      پس ایران چه وقت بصورت مستقیم وارد جنگ میشه ؟ دارن هر بلایی را که دوست دارن سر مردم فلسطین میارن . ایا واقعا ایران میترسد وارد جنگ مستقیم با اسراییل شود
    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
      2 1
      پاسخ
      هر جا کشور اشغالگری هست فرانسه براش سپر بلا میشه چه برا اسرائیل و یا ارمنستان
    • حسینی IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
      1 1
      پاسخ
      از فرانسه مدعی دمکراسی با قلب یهودی که معترضین به اسقاطیل را تهدید به 5سال زندان می کند، هیچ چیز بعید نیست
    • لیلا IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
      1 0
      پاسخ
      اسرائیلی ها همه از اروپا و آمریکا هستند و ویزای دو تابعیت دارند و از نفت و منابع فلسطین سود میبرن حالا هم با بهانه ی دو تابعیت وارد فلسطین میشن تا با کشتار نوبت سوریه و عراق و عربستان و ایران و ترکیه .... شوند
    • Amirmohammad IR ۰۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ورود سربازان فرانسوی یا اوکراینی یک نمایش دروغین و دلداری دهنده به سربازان فراری اسرائیلی است .وگرنه ارباب صهیونیستها آمریکا .بهتر میداند که هیچ قدرتی نمی‌تواند سالم به داخل غزه برود و سالم و حتی زخمی برگردد.چون غزه در اختیار کامل مردم و رزمندگان مقاومت است.. و از داخل تونل‌های مقاومت چه چیزی صهیونی
    • IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      اگر غربی‌ها آماده حمایت از اسرائیل هستند ما هم متقابل آماده جهاد هستیم اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها