صدها نظامی فرانسوی برای جنگ علیه غزه وارد اراضی اشغالی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عبری روز گذشته از طرح ارتش رژیم صهیونیستی برای انتقال صدها نظامی از اروپا و آمریکا به اراضی اشغالی خبر داده بودند.

بنابراین گزارش، در پی ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی برابر مقاومت فلسطین، سران رژیم صهیونیستی با فراخواندن نظامیان ذخیره خود تلاش دارند قوای خود را تقویت کنند.

در همین رابطه، وبگاه میدل ایست آی امروز گزارش داد که صدها نظامی فرانسوی برای پیوستن به ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد علیه غزه، وارد اراضی اشغالی شده اند.

در این گزارش از این اقدام با عنوان مشارکت فرانسه در جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان یاد شده و آمده است: این نظامیان فرانسوی از اعضای نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل هستند که تابعیت مضاعف اسرائیلی را نیز دارا هستند.

یک روزنامه فرانسوی در سال ۲۰۱۸ با افشای اطلاعاتی محرمانه اعلام کرد که ۴ هزار و ۱۸۵ فرانسوی (در آن زمان) عضویت ارتش رژیم صهیونیستی را داشته اند. آماری که برخی منابع آن را بالاتر دانسته و تاکید کرده اند که در سال های اخیر نیز تصاعدی بوده است.

این اقدامات در حالی از سوی دولت فرانسه مورد حمایت قرار دارد که نهادها و شخصیت های حقوق بشری فرانسوی انتقادات شدیدی به این پشتیبانی ها دارند و تاکید می کنند که هرگونه همکاری با ارتش رژیم صهیونیستی به معنای مشارکت در جنایات جنگی علیه نوار غزه و فلسطینیان است.