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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۸

تولید فیلم کوتاه «طبقه سوم» به پایان رسید

تولید فیلم کوتاه «طبقه سوم» به پایان رسید

تولید فیلم کوتاه «طبقه سوم» به کارگردانی علی ولیانی به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تولید فیلم کوتاه «طبقه سوم» به کارگردانی و تهیه کنندگی علی ولیانی به اتمام رسید.

طبقه سوم به مرحله تدوین رسیده و موسیقی آن همزمان در حال ساخت است.

علی ولیانی، سمیرا الاسوند، امیر معراج، حسن حسینیان، سارا مظفری، مجید گوهری، شیوا مردان‌نیا، زهرا نویدی راد و احمدرضا روزبهانی در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

عوامل اصلی تولید این فیلم عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: علی ولیانی، نویسنده، بازیگردان، مدیر تولید و مشاور کارگردان: علیرضا فتحی، مدیر فیلمبرداری: کسری آتشی، دستیار یک و برنامه‌ریز: رویا بابابیگی، منشی صحنه: غزاله صالحی، طراح صحنه و لباس: سپیده بلون، گریم: روناک گلشن، عکاس: شیوا بابا بیگی و مدیر روابط عمومی و رسانه: امیر خانزاده.

کد مطلب 5908606
زهرا منصوری

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