تولید فیلم کوتاه «طبقه سوم» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تولید فیلم کوتاه «طبقه سوم» به کارگردانی و تهیه کنندگی علی ولیانی به اتمام رسید.

طبقه سوم به مرحله تدوین رسیده و موسیقی آن همزمان در حال ساخت است.

علی ولیانی، سمیرا الاسوند، امیر معراج، حسن حسینیان، سارا مظفری، مجید گوهری، شیوا مردان‌نیا، زهرا نویدی راد و احمدرضا روزبهانی در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

عوامل اصلی تولید این فیلم عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: علی ولیانی، نویسنده، بازیگردان، مدیر تولید و مشاور کارگردان: علیرضا فتحی، مدیر فیلمبرداری: کسری آتشی، دستیار یک و برنامه‌ریز: رویا بابابیگی، منشی صحنه: غزاله صالحی، طراح صحنه و لباس: سپیده بلون، گریم: روناک گلشن، عکاس: شیوا بابا بیگی و مدیر روابط عمومی و رسانه: امیر خانزاده.